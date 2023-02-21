MGM'den son dakika duyurusu! Yağışlar sel olup akacak: Şemsiyesiz adım atmayın!

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARI!













ÇIĞ TEHLİKESİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava durumu hakkında önemli uyarılarda bulundu. Hava koşullarının ülke genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış altında olacağı bildirilirken vatandaşlarında mümkün olduğunca evden çıkmaması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin doğusunun kar yağışları, Hatay ve Rize çevrelerinde ise yağışların etkili olacağı ve Marmara bölgesinde ise kuvvetli rüzgarların olacağı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada ülkenin tamamı için nerede ise uyarı verildi. İç Anadolu bölgesinde ise yer yer buzlanma ve don olaylarının görülebileceğinin altı çizildi. Kuzey batı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgarın olması beklenirken hava sıcaklığında ise pek bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu güney kesimlerinde hızı çok şiddetli olmamak kaydıyla rüzgarın hakim olması bekleniyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun iç kesimleri için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü çığ tehlikesinin olabileceğini bildirdi.