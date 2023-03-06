MGM'den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 33 ilde şiddetli yağmur ve fırtınaya dikkat!







33 İLE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI







Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) önümüzdeki beş gün için tahmin raporu yayınladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklikler olmayacağı bildirilirken genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava beklendiği aktarılarak 33 eyalet için sarı-turuncu uyarı verildi.Bu kapsamda Marmara, Ege Denizi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun Güney ve Doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın yağış alması bekleniyor. Genel olarak, yağmur ve sağanaklar, Orta Kuzeydoğu Anadolu'da, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Kuzey ve Doğu Anadolu'da yer yer sulu kar ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz, Sinop, Osmaniye, Hakkari'nin yanı sıra Hatay ve Maraş kıyılarının batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.Rüzgârın; doğu Akdeniz, kuzeydoğu İç Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarının güney kesimlerinden, kuzeybatı yönlerden esmesi bekleniyor. güneyden esecek (50-80 km) Dikkatli olun ve fırtına oluşumu söz konusu olduğunda ortaya çıkabilecek olumsuz koşullara dikkat edilmeli.. Meteoroloji Bürosu, şiddetli yağış ve fırtına beklenen 33 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarılarda bulundu. Kuzeydoğu'nun yüksek kesimlerinde sabah ve akşam don ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki çığ tehlikesi ve Doğu Anadolu'daki dik, yüksek yamaçlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıkların kuzey ve batıda mevsim normallerine yakın, diğer yerlerde ise normalden 3-5 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Güneydoğu Anadolu'da toz taşınmasının beklenmesi, ulaşımın aksaması, görüşün engellenmesi ve hava kalitesinin bozulması gibi olumsuz etkenlere karşı tedbir ve teyakkuzda olmayı gerektirmektedir.