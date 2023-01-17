MGM'den uyarı... Bu hafta hava durumu nasıl olacak? diyenler 5 günlük hava raporu yayımladı! O illerde yaşayanlar dışarı adım atamayacak!







MARMARA BÖLGESİ SICAKLIKLAR ARTIYOR







Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu güncel raporunda ocak ayında olmamıza rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti. Yağışların olmaması barajlardaki doluluk oranlarının gittikçe azalması kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor.Bu hafta da kar ve yağmur yok gözüküyor. Ocak ayı başından beri mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar gözlendi bu hafta da ekstrem sıcaklıkların gözlenmesi bekleniyor.Meteoroloji’nin 5’lük yayınlamış olduğu hava tahmin raporunda Marmara Bölgesinde gözlenen en düşük sıcaklıkların 11 derece olarak 23 Ocak Pazartesi günü olacağı en yüksek sıcaklıkların ise 20 derecelere kadar çıkacağı tahminler arasında.