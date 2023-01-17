GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 18:00

MGM'den uyarı... Bu hafta hava durumu nasıl olacak? diyenler 5 günlük hava raporu yayımladı! O illerde yaşayanlar dışarı adım atamayacak!

Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu dikkat çekti. Bu sene sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Son tahminlere göre sıcaklıkların bir hafta daha bu şekilde seyredeceği düşünülüyor.

GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 18:00
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MGM'den uyarı... Bu hafta hava durumu nasıl olacak? diyenler 5 günlük hava raporu yayımladı! O illerde yaşayanlar dışarı adım atamayacak!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu güncel raporunda ocak ayında olmamıza rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti. Yağışların olmaması barajlardaki doluluk oranlarının gittikçe azalması kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor.

MARMARA BÖLGESİ SICAKLIKLAR ARTIYOR

Bu hafta da kar ve yağmur yok gözüküyor. Ocak ayı başından beri mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar gözlendi bu hafta da ekstrem sıcaklıkların gözlenmesi bekleniyor.



Meteoroloji’nin 5’lük yayınlamış olduğu hava tahmin raporunda Marmara Bölgesinde gözlenen en düşük sıcaklıkların 11 derece olarak 23 Ocak Pazartesi günü olacağı en yüksek sıcaklıkların ise 20 derecelere kadar çıkacağı tahminler arasında.

hava durumu

 

hava durumu

 

hava durumu

 

hava durumu

 

hava durumu

EDİTÖR
Ümmü Gülsüm Kılıç
Ümmü Gülsüm Kılıç
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