MGM duyurdu: Kıyamet kopacak! Aklı olan dışarı çıkmasın! O illere kış geri dönüyor

İklim değişikliği maalesef ülkemizde de etkisi göstermeye devam ediyor. İşte hangi il ve ilçelerde hava nasıl olacak, sağanak yağışlar hangi bölgeler de etkili olacak? Detaylar haberimizde…
RESMEN KIRMIZI ALARM VERİLDİ: CUMARTESİ GÜNÜ HERKES DİKKATLİ OLSUN: RESMEN KIYAMETİ YAŞATACAK
Meteoroloji Müdürlüğü, akşam için acil hava durumu tahmini yayınladı. Bu geceden itibaren geçerli olacak hava durumu tahmin açıklamasında, halkın tedbir alması gerektiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına ek olarak yarın için güncel hava koşullarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Yarın özellikle öğle saatlerinden itibaren tüm Türkiye için alarm verildi. Bu gecenin son dakika
hava durumu tahmini şu açıklamayı kullandı: "Türkiye genelinde hava durumu yer yer parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz ve (Hatay hariç) Doğu Akdeniz`in; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop ve Doğu Karadeniz'in; (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkâri ve Van çevreleri ile Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor”
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Batı Karadeniz'in iç kısımları ile Ankara, Kırklareli, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkâri ve Van ve çevresinde yerel olmak üzere şiddetli yağış, Isparta'nın doğu kısımlarında ani su baskınları bekleniyor. Yaklaşan seller, yerel dolu, şimşek ve kasırgalar. Ulaşımın aksaması gibi olumsuz etkilere karşı dikkat ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Hava durumu yarın (Cumartesi) Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
EGE
Hava durumu parçalı ve yer yer bulutlu, kuzey kısımlar ve iç kısımları genel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
AKDENİZ
Hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batı kısmı genel olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Niğde bölgeleri için yerel olarak kuvvetli etkilerin olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Hava durumu parçalı çok bulutlu, Sinop iç kesimleri ve çevresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) İç Karadeniz'de yağmurlu, yarın Doğu Karadeniz'de aralıklı olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Hava durumu bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Malatya hariç) olması bekleniyor. Hakkâri ve Van çevrelerinde yerel olarak sağanak yağışlı olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kısımlarının aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.