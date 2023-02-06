MGM saat verdi: O illerde yaşayanlar sakın evden çıkmasın







KAR YAĞIŞI UYARISI: İSTANBUL İÇİN OKUL TATİLİNİN UZAYABİLECEĞİ UYARISI YAPILDI







SOĞUK HAVA DALGASI KUTUPLARDAN GELİYOR!

EN SOĞUK İLÇELER BUNLAR!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yağış nedeniyle okul tatilinin uzayabileceği uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u etkileyecek yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, kar yağışının salı günü de meydana gelebileceğini, okul tatilinin de uzayabileceğini belirtti. 21 il için yağış uyarısı yapılırken, İstanbul genelinde cumartesi, pazar ve pazartesi günleri etkili olacak kar yağışı bekleniyor.Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ederken birçok ilde de kar yağışı görülmeye başlandı. İstanbul'un da çeşitli ilçelerinde görülen kar yağışının ne zaman şiddetleneceği ve hangi günler yağacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Arnavutköy'de kar kalınlığının 20 santimetreyi geçebileceği uyarısında bulundu. Öztel, İstanbul'un cumartesi ve pazar günü kar yağacağını, pazartesi ve salı gününün toplamının ise 20 santimi bulacağını belirterek, okulların tatil olup olmayacağının cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belirleneceğini söyledi.İstanbul'un en soğuk ilçesi dün gece -1 ile Silivri oldu. Şişli, Maslak, Maltepe, Aydos gibi yerlerde 1-1.5 derece bile olsa kar yere ulaşabiliyor. Biraz daha soğuk olursa hava, -2'ye bütün ilçelerde bir düşsek o zaman kardan göz gözü görmez. Perşembe günü bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin edilirken, İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak. Hava durumu ve İstanbul'u esir alacak kar yağışının özellikle ulaşımda dert yaşanmasına neden olabileceği de vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, İstanbul'un pazar ve pazartesi günü en çok yağışı alacağını, okulların tatil olup olmayacağının ise cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belirleneceğini hatırlattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak da bilinen Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de halka ve ilgili kuruluşlara hava tahminleri ve iklim bilgileri sağlamaktan sorumlu bir devlet kuruluşudur. Kuruluş, doğal afetleri önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için hava tahminleri ve uyarıları sağlamak amacıyla 1929 yılında kurulmuştur. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki hava koşulları hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlamak için en son teknoloji ve uzman meteorologlardan oluşan bir ekiple donatılmıştır. Kurum, veri toplamak ve tahminlerde bulunmak için ülke çapında hava istasyonları, radarlar ve diğer izleme sistemlerinden oluşan bir ağ işletmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bilgi alışverişinde bulunmak ve hizmetlerini geliştirmek için Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi gibi uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerinin yanı sıra iklim değişikliği ve etkileri konusunda da araştırmalar yapmakta ve aşırı hava koşullarının etkilerinin nasıl azaltılabileceği konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına tavsiyelerde bulunmaktadır. Kuruluş ayrıca, vatandaşların doğal afetlerden korunmasına yardımcı olmak için sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar ve şiddetli fırtınalar gibi hava durumu uyarıları ve ikazları yayınlamaktan da sorumludur.