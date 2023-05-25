MGM uyardı: O 4 şehire felaket geliyor! Kuvvetli sağanak yağışlara önlem alın! Şemsiye almadan dışarı çıkmayın







METEOROLOJİ 4 ŞEHRİ UYARDI: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR







Uzmanlar birden fazla il için korkutan uyarıyı duyurdular. Uzmanların yapmış olduğu uyarı sonrasında sağanak yağışların nerelerde ve ne zaman etkili olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde…Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da özellikle İzmir, Aydın, Manisa'nın iç kesimleri ve güney ilçelerde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve hafif dolu gibi olumsuz etkilere karşı yeterli dikkat uyarısı yapılmıştır.