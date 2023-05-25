YAŞAM
25 Mayıs 2023 - 19:30

MGM uyardı: O 4 şehire felaket geliyor! Kuvvetli sağanak yağışlara önlem alın! Şemsiye almadan dışarı çıkmayın

Ekolojik dengenin bozulması ile hava şartları da sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Mayıs ayına girdiğimiz şu günler de ülkenin dört bir yanında sağanak yağışlar devam ediyor. İşte haberin detayları…

YAŞAM
25 Mayıs 2023 - 19:30
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MGM uyardı: O 4 şehire felaket geliyor! Kuvvetli sağanak yağışlara önlem alın! Şemsiye almadan dışarı çıkmayın
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Uzmanlar birden fazla il için korkutan uyarıyı duyurdular. Uzmanların yapmış olduğu uyarı sonrasında sağanak yağışların nerelerde ve ne zaman etkili olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde…

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METEOROLOJİ 4 ŞEHRİ UYARDI: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da özellikle İzmir, Aydın, Manisa'nın iç kesimleri ve güney ilçelerde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve hafif dolu gibi olumsuz etkilere karşı yeterli dikkat uyarısı yapılmıştır.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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