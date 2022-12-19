MHK’dan konuşulacak karar! Hakem kararı büyük ses getirdi

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla Galatasaray camiasının yoğun tepkisini çeken hakem Ali Palabıyık, o günden bu yana ilk kez bir maça atandı. Karar sonrasında Palabıyık Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kasımpaşa ile Ümraniyespor maçında düdük çalacak. Kararın ardından sosyal medya kanallarında Galatasaray lı taraftarlarca tepki ile karşılanan karar sonrasında MHK ve TFF yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken Ali Palabıyık’ ın sahalara nasıl döneceği merak ediliyor. Ali Palabıyık, Galatasaray’ ın Alanyaspor ile oynadığı 11. Hafta maçında olaylı kararlara imza atmış maç 2 – 2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Maç sonrasında özellikle Galatasaray yönetiminden ciddi tepkili açıklamalar gelmiş TFF ve MHK yetkilileri deneyimli hakemi dinlendirme kararı almıştı.

