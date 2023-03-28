SİYASET
28 Mart 2023 - 22:44

MHP'den 14 Mayıs açıklaması: Üç hilal amblemi ve kendi adaylarıyla seçime gidilecek!

MHP lideri Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel seçimlerinde üç hilal ve kendi milletvekili adaylarıyla tüm seçimlerde demokrasi mücadelesi verecek ve hak ettiği, hak ettiği ve hak ettiği başarıyı mutlaka elde edecektir." şeklinde bir açıklama yaptı.

SİYASET
28 Mart 2023 - 22:44
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MHP'den 14 Mayıs açıklaması: Üç hilal amblemi ve kendi adaylarıyla seçime gidilecek!
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı evlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzeriden gündeme dair önemli bir açıklama paylaştı. Bahçeli, MHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı olarak adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak kabul ettiklerini vurgularken seçim günü ile ilgili alınan kararı duyurdu.

Üç hilal amblemi ve kendi adaylarıyla seçime gidilecek!

MHP, SEÇİME KENDİ LOGOSU VE MİLLETVEKİLLERİ İLE GİRECEK



MHP lideri Devlet Bahçeli, kendi adayları ve üç hilal logosuyla seçime gireceklerini söyledi. Bahçeli paylaşımında, "Milli Hareket Partisi genel seçiminde milletvekili adaylarının tüm seçim turlarında geçerli ve geçerli olan üç sembolü ile demokratik mücadelesini yürütecek ve sonunda hak ettiği başarıyı mutlaka elde edecektir." şeklinde ifadeler kullandı.

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Elvan ÇILDIR
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