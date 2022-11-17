GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 13:11

MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!

MHP'nin Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili hazırlanmış olan kanununda değişiklik yapılabilmesi için TBMM Başkanlığı'na bir teklif sundu. Teklifte Türk Tabipleri Birliği'ndeki 'Türk' ibaresinin kaldırılarak sadece 'Tabipler Birliği' olarak yazması talep edildi.

GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 13:11
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MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!


Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Gaziantep Milletvekilliğini yapan Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nde yer alan "Türk" ibaresinin kaldırılmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısı TBMM'ye sundu. 

MHP'li Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu içerisinde değişiklik yapılması ile ilgili hazırlamış olduğu yasa teklifini TBMM Daimi Komisyonuna gönderdi. Gönderilen yasa değişikliği tasarısında "Türk Tabipleri Birliği" ibaresinde yer alan 'Türk' ibaresinin kaldırılarak sadece 'Tabipler Birliği' yazması talebinde bulunuldu.



MHP Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı askeri operasyonlar sırasında kimyasal silah kullanıldığı iddia etmesi sonrası konuya ilişkin değerlendirmeler yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması yönünde bir çağrıda bulunmuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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