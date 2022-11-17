Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Gaziantep Milletvekilliğini yapan Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nde yer alan "Türk" ibaresinin kaldırılmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısı TBMM'ye sundu. MHP'li Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu içerisinde değişiklik yapılması ile ilgili hazırlamış olduğu yasa teklifini TBMM Daimi Komisyonuna gönderdi. Gönderilen yasa değişikliği tasarısında "Türk Tabipleri Birliği" ibaresinde yer alan 'Türk' ibaresinin kaldırılarak sadece 'Tabipler Birliği' yazması talebinde bulunuldu.
GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 13:11
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'nin Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili hazırlanmış olan kanununda değişiklik yapılabilmesi için TBMM Başkanlığı'na bir teklif sundu. Teklifte Türk Tabipleri Birliği'ndeki 'Türk' ibaresinin kaldırılarak sadece 'Tabipler Birliği' olarak yazması talep edildi.
GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 13:11
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