MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!













MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Gaziantep Milletvekilliğini yapan Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nde yer alan "Türk" ibaresinin kaldırılmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısı TBMM'ye sundu. MHP'li Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu içerisinde değişiklik yapılması ile ilgili hazırlamış olduğu yasa teklifini TBMM Daimi Komisyonuna gönderdi. Gönderilen yasa değişikliği tasarısında "Türk Tabipleri Birliği" ibaresinde yer alan 'Türk' ibaresinin kaldırılarak sadece 'Tabipler Birliği' yazması talebinde bulunuldu.TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı askeri operasyonlar sırasında kimyasal silah kullanıldığı iddia etmesi sonrası konuya ilişkin değerlendirmeler yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması yönünde bir çağrıda bulunmuştu.