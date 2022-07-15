SİYASET
15 Temmuz 2022 - 13:42

MHP'den istifa ederek ayrılan Baki Ersoy'a Bahçeli'den özel geri dön daveti!

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TÜİK eleştirisi ve yaptığı zam yorumları sonrası partisinin kendisini disiplin kuruluna sevk etmesinin hemen ardından istifa etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Baki Ersoy'a özel bir davet gönderdi ve geri dön çağrısında bulundu.

SİYASET
15 Temmuz 2022 - 13:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MHP'den istifa ederek ayrılan Baki Ersoy'a Bahçeli'den özel geri dön daveti!


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının doğruluğundan emin olamadığını belirten MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TÜİK'e tepki göstermişti. Son zamanlarda peş peşe gelen zamların belini büktüğünü belirten Baki Ersoy, eleştirilerinin kurbanı olmuştu..

MHP'nin Mustafa Baki Ersoy'u “Zamlar bu milletin belini büküyor” ifadelerinden dolayı disipline sevk etmesinin hemen ardından Ersoy, partisnden istifa ederek görevinden ayrılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Baki Ersoy'a geri dön çağrısında bulundu.



MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy

Mustafa Baki Ersoy yuvasına geri dönüyor!

Partisinin disiplin kurulu kararı sonrası görevinden istifa eden Mustafa Baki Ersoy'un yuvasına geri döneceği öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Baki Ersoy, yeninde yuvasına dönmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine gönderdiği geri dön daveti hakkında konuşan Mustafa Baki Ersoy, Bahçeli'nin çağrısından şeref duyduğunu ve yuvasına, evine yeniden geri dönmenin kendisi için son derece onur ve gurur verici olduğunu söyledi. Son nefesine kadar Devlet Bahçeli Beyefendi ile davasının emrinde olacağını belirten Ersoy, partisine üyelik işlemlerini başlattığını ve kısa sürede görevinin başında olacağını aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Mustafa Kayalar kimdir, neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden alındı
Mustafa Kayalar kimdir, neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden alındı
Ekrem İmamoğlu, Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hayalim var diyerek açıkladı!
Ekrem İmamoğlu, Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hayalim var diyerek açıkladı!
Son Haberler
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun...
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi...
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı?...
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna...
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu...
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti bambaşka biri oldu!
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti...
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları...
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkına döndü!
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu...
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı! Araç sürücülerinin kullanabilmesi için farklı güzergahlar açıklandı! İşte o güzergahlar...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı!...
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl...
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar...
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den...
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami...
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!