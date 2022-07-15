Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının doğruluğundan emin olamadığını belirten MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TÜİK'e tepki göstermişti. Son zamanlarda peş peşe gelen zamların belini büktüğünü belirten Baki Ersoy, eleştirilerinin kurbanı olmuştu.. MHP'nin Mustafa Baki Ersoy'u “Zamlar bu milletin belini büküyor” ifadelerinden dolayı disipline sevk etmesinin hemen ardından Ersoy, partisnden istifa ederek görevinden ayrılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Baki Ersoy'a geri dön çağrısında bulundu.
SİYASET
15 Temmuz 2022 - 13:42
MHP'den istifa ederek ayrılan Baki Ersoy'a Bahçeli'den özel geri dön daveti!
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TÜİK eleştirisi ve yaptığı zam yorumları sonrası partisinin kendisini disiplin kuruluna sevk etmesinin hemen ardından istifa etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Baki Ersoy'a özel bir davet gönderdi ve geri dön çağrısında bulundu.
SİYASET
15 Temmuz 2022 - 13:42