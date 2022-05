MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim açıklaması! Erkene alınmayacak

-"Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır, seçimlerin erkene alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır"-"Türkiye'nin çıkarlarına yabancı başkentlerin prizmasından bakanlar düştükleri zilleti fark edemeyecek kadar körleşmiş ve kaskatı kesilmişlerdir"-"CHP yönetimi kendi geçmişiyle, dahası Aziz Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halindedir"-"Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de hayır yoktur, umut yoktur"-"İBB Başkanı'nın Karadeniz turuna çıkması ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Bizim anlayamadığımız can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur"-"Bu belediye başkanı hangi gizli gündemin peşindedir? İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır?"-"İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Bu ayıbın kara lekesi hem belediye başkanının hem de partinin alnına kazınmıştır"-"Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın 2023 yılında sandıktan çıkacak irade Cumhur İttifakı'dır, Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden ve açık ara farkla seçilecektir""Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır. Bu toplam içinde geçici koruma statülü Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 686'dır.Ülkemizde 1 milyon 417 bin yabancının ise ikamet izni bulunmaktadır"-"Huzurumuzu kaçırmak, kargaşaya hapsetmek için faal halinde olan odaklar bayramda su üstüne çıkmıştır"-"Kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edilmiştir"-"Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Anlaşılan sığınmacılar konusunun kaşınmasıyla ilgili tezgah artan ölçüde körüklenmektedir"-"Elbette Türkiye yol geçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan emanet etmekle mesulüz"-"Şunun da farkındayız ki sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar hazmedeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaklardır"-"Türkiye'nin sığınmacı akınına karşı alacağı etkili önlemler, milli siyaset planlamasıyla gerçekçi bir boyut kazanmalıdır"-"Toplumsal tansiyonu yükseltmek için pusuda bekleyen sorumsuz ve hastalıklı zihniyetlerin son zamanlarda tehlikeli şekilde yaygınlaştığı da görülmektedir. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır, devletin kayıtları ortadadır"-"Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez, sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir"-"Bugüne kadar Afrin, Azez, Cerablus, Telabyad'a toplamda 490 bin Suriyeli yerleştirilmiştir"-"Hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz"-"Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı budur. Türk milleti kapısını açtığı hiçbir mazluma sırt dönmemiş, bundan sonra da dönmeyecektir. Yabancı düşmanlığıyla siyaset yaptığını sananlar gafillerdir"-"Göç konusunu bir proje olarak açıklayan, sığınmacılara karşı takip edilecek politikaları analiz eden siyaset oluşturan tek parti MHP'dir. Cumhur İttifakı ne yaptığının farkındadır. Gerginlik çıkaranlar art niyetlidir. Her türlü sorunu milli, manevi tecrübeyle çözecek tek irade MHP ve Cumhur İttifakı'dır"-"Türk milliyetçiliği, ırkçılığı kesin bir dille reddeder. Hiç kimse sırtımızdan kurban kesmeye heveslenmesin. Biz evimizin önünde gecekondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz"-"Türk milliyetçiliği bir gönül hareketi, milletine aşkla ve karşılık beklemeden adanmış bir kahramanlık devranıdır"