MHP İlçe Başkanı Akalın, Başbuğ Türkeş'in Adının Parka Verilmesine Engel Olan İyi Partililere Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, yaptığı basın açıklaması ile Söke'de ismi bulunmayan bir parka Başbuğ Alparslan Türkeş'in adının verilmesine engel oldukları gerekçesi İYİ Partililere tepki gösterdi.Gerek konuşmalarında gerekse sosyal medya paylaşımlarında ülkücü geçmişleri ile övünüp Başbuğ Alparslan Türkeş'in ismini bile tahammülü olmayanların Söke Belediye Meclisi'nde gerçek yüzlerini gösterdiğini belirten MHP Söke İlçe Başkanı Akalın, “Eylül ayının ilk günü yapılan Meclis toplantısında Cumhur ittifakı olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde ismi bulunmayan bir parkın isminin cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş isminin verilmesi adına önerge verdik. Yapılan oylamada önergemizin kabulü CHP ve İYİ Parti'nin ret oyları ile reddedildi. Her defasında ülkücü geçmişi olduğunu iddia eden, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşan İYİ partinin siyaset cambazı İlçe Başkanı Çağlar Çelikez bekleneni yapmış, parkın isminin Alparslan Türkeş olmaması adına İYİ Parti meclis üyelerine etki etmiştir. MHP eski ilçe başkanlarından iyi Parti Belediye Meclis Üyesi Turgay Avcı, oylamada neden çekimser oy kullandığını anlatmaya çalışmış, günah çıkartmaya çalışırken komik bir duruma düşmüş ve an itibariyle neden MHP'de değil de iyi partide siyaset yaptığını Milliyetçi, Ülkücü camiaya göstermiştir” diyerek tepki gösterdi.Başkan Ömer Akalın açıklamasının devamında, “Bir süre MHP'de bulunan ve koltuk bulamayan iyi Parti'de belediye meclis üyesi olan ve ayrıca ilk fırsatta oğluna belediyede kadro açtıran koltuk sevdalısı Mehmet Mert de ret oyu vererek bizleri yanıltmamıştır. Alparslan Türkeş ismine tahammülü olmayanlar, onun hatırası MHP'ye her fırsatta öfke ve kin tutanlar, niyetlerini her fırsatta belli ederek Ülkücü milliyetçi camiaya iyi Parti'nin gerçek yüzünü görmektedirler. Milliyetçi ve Ülkücü camia sandıkta da gereğini yapacaktır” ifadelerine yer verdi.