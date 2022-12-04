MHP Lideri Bahçeli ile girdiği polemikle gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç'tan şaşırtan karar: GPD başkanlığından istifa ederek ayrıldı!













NE OLMUŞTU?

MHP'den sert yanıt

"Tuttuğun köşeler mezarın olur"

"ŞOK Marketten 'görevden çekilin' çağrısı gelmişti"

"Siyasi düzleme çekilmesi için zemin hazır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile polemiğe giren ve onun yaptığı bazı açıklamalara sert yanıtlar veren BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği'ndeki (GPD) başkanlıık görevinden ayrıldığını duyurdu. Göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevi yapan Aykaç, 4 Aralık 2022 tarihinde yönetim kuruluna sunduğu dilekçe ile istifasını sundu. Aykaç, istifa dilekçesinde, “Gündemdeki spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassas davranmasına üzüldüm. Asla onu gücendirmek istemedim. Lütfen kusura bakmayın” dedi. Ayrıca açıklamada söz konusu istifa kararının ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin istifa talebiyle bir ilgisinin olmadığı da belirtildi.Devlet Bahçeli, TBMM'de fahiş fiyatları hedef aldı. Türkiye Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, zincir mağazaların fahiş fiyatlardan sorumlu tutularak sattıkları ürünleri artırmalarını, enflasyonun etkisinin FETÖ ile birlikte araştırılmasını önerdi. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO'su Galip Aykaç, bu açıklamaların ardından, "Bu binanın temeline ağaç dikmeyenler, bize bakın, konuşmayın. Bu binanın temeline tuğla" diyorlar size ve bize, yani sizin ses tonunuzla cevap vereceğimi bilin." şeklinde yanıt vermişti.Bu açıklamalardan sonra MHP cephesinden sert tepkiler gelmeye başladı. Aykaç'ı "ahlaksız", "kaba" ve "hortumcu" olmakla suçlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yıllarca insanların sırtına kene gibi yapışan vatandaşların kanını emen asalak, şimdi karşılarında MHP'yi bulacak" dedi.MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hakkında "vatan sevgisi, yiğitlik" ifadesini kullandığı ve serbest bırakılması için büyük çaba sarf ettiği suç örgütüne liderlik etmekten suçlu bulunan Kürşad Yılmaz, BİM Yönetim Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a "Sizi ve sizin gibileri uyarmak; Hepinize ve silahlı kuvvetlere söylüyorum, işgal ettiğiniz kuytu köşeler mezarınız olacak. Bu sokakları boş sanmayın” sözleriyle tehdit etti. Galip Aykaç, istifası iel ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde basında ve sosyal medyada gündeme gelen iddia ve eleştiriler üzerine Bakkal Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeliği görevimden ayrılma kararı aldığımı bildirmek isterim. 49 yıllık sektör tecrübemle hem tüketicilerimizin hem de sektörümüzün başına bela olan enflasyon dönemlerinde hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak 30 Kasım 2022 ve öncesinde yaptığım açıklamanın ardından, medyada ve sosyal ağlarda kasıtlı olarak bir takım itibar zedeleme girişimlerinin şahsıma, sektöre ve ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğini görüyorum. Gıda Perakendecileri Derneği'nin hiçbir siyasi yapılanma ile bağlantısı olmadığını ve yaptığım açıklamaların hiçbirinin işini doğru yapan medya ve basın mensuplarına yönelik olmadığını herkesin bilmesini isterim. Spekülasyonların gündeme alınmasından sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin hassas davrandığını üzülerek belirtmek isterim. Asla onu gücendirmek istemedim. Lütfen kusura bakmayın.. Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023'te) yapılacak Olağan Genel Kurul'da tüzüğümüzde yer alan iki görev kuralına göre görevim sona erecektir. Bu süreçteki son gelişmelerden dolayı derneğimizin üyelerini herhangi bir şekilde etkilememek adına izninizle mevcut görevimden bir ay önce ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu kararın ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin maalesef basında yer alan dilekçesinin içeriği ve gereklilikleri ile ilgisi olmadığını vurgulamak isterim. Benden sonra görevi devralacak arkadaşımıza başarılar diler, kıyasıya rekabet ortamında tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğimi beyan ederim."Gıda Perakendecileri Derneği'nin Aykaç'ın konuşmasından "farkında olmadığı" yazılarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: BİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, 30 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu duyurular ışığında Gıda Perakendecileri Derneği, Gıda Perakendecileri Derneği herhangi bir pano yapmadı. basın açıklaması ve açıklamanın içeriği hakkında kararlar verilmiş olup, herhangi bir ön bilgi verilmemiştir. Son dönemde çeşitli mecralarda online pazar yerlerine yönelik iddiaların doğru olmadığı, fiyat artışlarından online pazar yerlerinin sorumlu olmadığı ve enflasyonun yanlış sebebinin zincirdeki pazara işaret edilmesi olduğu açıktır.Ancak Sayın Galip Aykaç'ın uygun tarihte yaptığı açıklamalar bu haksız saldırılara karşı kamuoyunu bilgilendirme amacını aşmış ve fiyat artışlarının siyasi boyuta taşınması tartışmalarının zeminini oluşturmuştur. Bu açıklamalar sonucunda şirketimiz ve derneğimiz zan altında kalmış ve ne yazık ki işimize yönelik haksız ve orantısız saldırılar maalesef artmıştır.