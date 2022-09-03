MHP Lideri Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir'













MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne” katıldı. Festivalde konuşan Bahçeli, “Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır. Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz” şeklinde konuştu.