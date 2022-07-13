DÜNYA
13 Temmuz 2022 - 13:38

MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı harita Yunanistan'ı çileden çıkardı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabında kendisine hediye edilen bir haritayı paylaştı. Paylaşım Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, paylaşımdaki harita fotoğrafına büyük tepki gösterdi.

DÜNYA
13 Temmuz 2022 - 13:38
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MHP lideri Bahçeli’nin paylaştığı harita Yunanistan’ı çileden çıkardı!


Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden gerginlik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir paylaşımıyla daha da yükseldi. Hafta sonu ülkü ocaklarını ziyaret eden Bahçeli, kendisine hediye edilen bir haritayı sosyal medya hesabından paylaşınca, Yunanistan cephesinden tepkiler peş peşe geldi. En büyük tepkiyi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gösterdi.

Ülkü ocakları ziyareti gerçekleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli, orada kendisine hediye edilen 'Denizlerdeki misakımillî haritası'nı sosyal medya hesabından paylaştı. Harita görseli Yunanistan'da deprem etkisi yaratırken Yunan medyası, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin paylaşımını manşetten verdi. Ülkede krize neden olan paylaşımda haritayı inceleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepkisini Twitter hesabından yayınladı.



MHP lideri Bahçeli Yunanistan haritası

Yunan adası ve Girit’in Türkiye’ye ait olduğu detayı Yunanlıları çileden çıkardı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye edilen haritada çok sayıda Yunan adası ve Girit’in Türkiye’ye ait olduğu görülürken Ankara-Atina hattının tansiyonu yükselten fotoğrafa yorum yapmak için Atina merkezli Kathimerini gazetesine açıklamalar yapan diplomatik kaynaklar, bu görüntünün kendileri ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi tırmandıran aşırı uç açıklamaların bir kısmı şeklinde ifadeler kullandılar.

Yunan yetkililer ise paylaşımın hemen ardında yaptıkları açıklamalarda bir an önce Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü şüphede bırakmış olan söz konusu kabul edilemez olayın düzeltilmesi yönünde bir girişim yapılmasını istediklerini söylediler.

MHP lideri Bahçeli Yunanistan haritası

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten haritaya büyük yepki!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, MHP lideri Bahçeli’nin paylaştığı harita ile ilgili yaptığı yorumunda Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsinin Türkiye tarafından alındığını ve bu, aşırılıkçıların ise aslında ateşli rüyası mı yoksa Türkiye’nin resmi bir politikası mı? olduğunu merak ettiğini dile getirdi. Miçotakis, yorumunun devamında ise bunun bir provokasyon olduğunu düşündüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük koalisyon ortağının bu tarz maskaralıklarına ilişkin tutumunu kesinlikle netleştirmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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