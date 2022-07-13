Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden gerginlik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir paylaşımıyla daha da yükseldi. Hafta sonu ülkü ocaklarını ziyaret eden Bahçeli, kendisine hediye edilen bir haritayı sosyal medya hesabından paylaşınca, Yunanistan cephesinden tepkiler peş peşe geldi. En büyük tepkiyi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gösterdi. Ülkü ocakları ziyareti gerçekleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli, orada kendisine hediye edilen 'Denizlerdeki misakımillî haritası'nı sosyal medya hesabından paylaştı. Harita görseli Yunanistan'da deprem etkisi yaratırken Yunan medyası, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin paylaşımını manşetten verdi. Ülkede krize neden olan paylaşımda haritayı inceleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepkisini Twitter hesabından yayınladı.
DÜNYA
13 Temmuz 2022 - 13:38
MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı harita Yunanistan'ı çileden çıkardı!
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabında kendisine hediye edilen bir haritayı paylaştı. Paylaşım Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, paylaşımdaki harita fotoğrafına büyük tepki gösterdi.
DÜNYA
13 Temmuz 2022 - 13:38