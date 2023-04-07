MHP milletvekili adayı listesinde tanıdık isim! Ünlü oyuncu aday oldu: Herkesi şaşırttı!







ÖZLEM BALCI KİMDİR?







ÖZLEM BALCI NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Muğla milletvekili adaylarını açıkladı ve listenin başında deneyimli oyuncu Özlem Balcı yer almaktadır. Balcı, uzun yıllardır Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) yayınlanan popüler dizi Seksenler'de ve birçok başka dizi ve sinema filminde başarılı performanslar sergilemiştir. Ayrıca, 2016 yılında gösterime giren 'Reis' filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı canlandırarak, kendini gösteren bir isimdir.Özlem Balcı, Türkiye'nin güneybatısındaki Muğla ilinin Seydikemer ilçesinde doğdu. İlk olarak radyo ve televizyon sunucusu olarak çalışmaya başladı ve bölgedeki birçok medya kuruluşunda görev aldı. Balcı, gösterdiği başarılarla birlikte Türkiye genelinde de tanınmaya başladı. Bununla birlikte, Balcı sadece medya sektöründe değil, aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de başarılı oldu. Televizyon dizilerinde ve filmlerde rol aldı ve yeteneğiyle büyük beğeni topladı. Bu başarıları, onun Muğla'da popüler bir figür haline gelmesine ve insanların kendisine olan ilgisinin artmasına sebep oldu. Ayrıca, Balcı'nın bölgeye olan yerel bağları da MHP'nin Muğla'da potansiyeli olan bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Balcı, siyasi arenada da kendini göstermek istediğini açıkladı ve MHP'den Muğla milletvekili adayı olarak seçimlere katılmaya karar verdi. Bu karar, Balcı'nın bölgedeki insanların dikkatini çekmesini ve onların desteğini almasını sağladı. Özlem Balcı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde doğmuş ve bölgedeki birçok radyo ve televizyon kanalında spikerlik yaparak kariyerine başlamıştır. Şimdi ise MHP'nin Muğla milletvekili birinci sıra adayı olarak siyasi arenada boy göstermektedir. Balcı'nın oyunculuk kariyeri ve aynı zamanda bölgeye olan yerel bağları, MHP'nin Muğla'da oy potansiyeli olan bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.Özlem Balcı, Türkiye'de yapımcılık, dizi ve sinema oyunculuğuyla tanınan bir isimdir. 25 Mart 1984'te Fethiye ilçesinde doğan Balcı, eğitim hayatına yine Fethiye'de başladı ve lise yıllarında yerel bir radyo ve televizyon kanalında DJ'lik yaparak medya sektörüne adım attı. Bu süre zarfında spikerlik, metin yazarlığı ve muhabirlik gibi çeşitli görevleri üstlenerek deneyim kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kaydoldu, ancak üçüncü sınıfta okulu bırakarak tiyatro eğitimi almaya karar verdi. Kariyerine küçük rollerle başladı ve 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. O zamandan beri birçok dizi ve filmde rol aldı. Özlem Balcı'nın en tanınmış projelerinden biri, Yıldız karakterini canlandırdığı Seksenler dizisidir. Dizide 2013 yılından bu yana rol almaktadır. Ayrıca 2016 yılında Reis adlı filmde Emine Erdoğan'ı canlandırmıştır. Muğla'nın yerel bağları ve oyunculuk kariyeri sayesinde MHP tarafından Muğla milletvekili birinci sıra adayı olarak seçilmiştir.