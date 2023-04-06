SİYASET
06 Nisan 2023 - 23:57

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi açıklandı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Meclis milletvekili seçimleri aday listesini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklanan listede Osmaniye 1 bölgeden adaylığını koyduğu görüldü. İşte MHP'nin Kongre adayları listesi..

SİYASET
06 Nisan 2023 - 23:57
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MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi açıklandı!


14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde uzun zamandır beklenen MHP milletvekili kesin aday listesi açıklandı.

81 eyalet seçimine kendi logosu ve listesiyle katılmayı tercih eden MHP, 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde hazırladığı kesin aday listesini 7 Nisan'da Yüksek Seçim Komisyonu'na (YSK) sunacak. Listede, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendi memleketi olan Osmaniye'den 1. bölgeden aday olduğu görüldü.



Devlet Bahçeli'nin kurmaylarından Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz'ın, Ankara'da 2'inci bölgeden ve 1'inci, sıradan aday gösterildiği bildirildi.

İşte MHP'den aday milletvekillerinin son listesi..

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi

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