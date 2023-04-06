MHP'nin 28'inci dönem milletvekili kesin aday listesi açıklandı!













İşte MHP'den aday milletvekillerinin son listesi..

















































14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde uzun zamandır beklenen MHP milletvekili kesin aday listesi açıklandı. 81 eyalet seçimine kendi logosu ve listesiyle katılmayı tercih eden MHP, 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde hazırladığı kesin aday listesini 7 Nisan'da Yüksek Seçim Komisyonu'na (YSK) sunacak. Listede, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendi memleketi olan Osmaniye'den 1. bölgeden aday olduğu görüldü.Devlet Bahçeli'nin kurmaylarından Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz'ın, Ankara'da 2'inci bölgeden ve 1'inci, sıradan aday gösterildiği bildirildi.