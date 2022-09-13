DÜNYA
13 Eylül 2022 - 15:01

Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 15:01
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Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu. Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü.

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