Pazar günkü seçimlerde, Yunanistan'ın birkaç bölgesi dışında tamamı, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi rengine yani maviye boyandı. Bir önceki başbakan Aleksis Çipras’ın liderliğindeki Radikal Sol Birlik (SYRIZA), Batı Trakya'da sadece Türk azınlığın yoğunlaştığı bir kasaba olan Gümülcine'de ortaya çıkan ilk siyasi parti oldu.
ALEKSİS ÇİPRAS’IN HEZİMETİAyrıca, Çipras'ın "memleketi" olarak kabul edilen babasının Atina'da doğduğu Alta şehrinin Atamania köyünde bir ND aldı. Solcu 'kale' olarak bilinen Girit, 1974'ten beri ilk kez Kuzey Kore'nin eline geçti.
Mitsotakis'in partisi 2015 seçimlerine göre ülke çapında 150.000 oy alırken, Çipras'ın partisi 600.000 oy aldı ve kaybetti. Seçim sistemi Miçotakis'in iktidarda kalmak için gereken oyların yüzde 46,2'sini almasını engellese de, ezici bir farkla kazandı. Oyların yüzde 40,79'unu alan NP, 146 milletvekilini görevden aldı. Çipras'ın mağlup olduğu SYRIZA partisi oyların sadece yüzde 20.07'sini alarak 71 sandalye kazandı. Üçüncü parti PASOK, oyların yüzde 11,46'sını alarak 41 sandalye kazandı. Komünist Parti 26, Yunan Çözümü ise 16 sandalye kazandı.