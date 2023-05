Miçotakis'in zaferi tek başına hükümet için yeterli olmadı: Erken seçime gidiliyor!

ALEKSİS ÇİPRAS’IN HEZİMETİ







ÇOK YAKINDA ERKEN SEÇİM

Pazar günkü seçimlerde, Yunanistan'ın birkaç bölgesi dışında tamamı, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi rengine yani maviye boyandı. Bir önceki başbakan Aleksis Çipras’ın liderliğindeki Radikal Sol Birlik (SYRIZA), Batı Trakya'da sadece Türk azınlığın yoğunlaştığı bir kasaba olan Gümülcine'de ortaya çıkan ilk siyasi parti oldu.Ayrıca, Çipras'ın "memleketi" olarak kabul edilen babasının Atina'da doğduğu Alta şehrinin Atamania köyünde bir ND aldı. Solcu 'kale' olarak bilinen Girit, 1974'ten beri ilk kez Kuzey Kore'nin eline geçti.Mitsotakis'in partisi 2015 seçimlerine göre ülke çapında 150.000 oy alırken, Çipras'ın partisi 600.000 oy aldı ve kaybetti. Seçim sistemi Miçotakis'in iktidarda kalmak için gereken oyların yüzde 46,2'sini almasını engellese de, ezici bir farkla kazandı. Oyların yüzde 40,79'unu alan NP, 146 milletvekilini görevden aldı. Çipras'ın mağlup olduğu SYRIZA partisi oyların sadece yüzde 20.07'sini alarak 71 sandalye kazandı. Üçüncü parti PASOK, oyların yüzde 11,46'sını alarak 41 sandalye kazandı. Komünist Parti 26, Yunan Çözümü ise 16 sandalye kazandı.Miçotakis'in zaferi tek başına hükümet için yeterli değildi. Erken seçim tarihi… Yunanistan 25 Haziran'da yeniden seçime gidecek. Yeni seçimler, lider partiye 20 ila 40 sandalyelik bir "ikramiye" veren genişletilmiş bir orantılı temsil sistemi uygulayacak. ND oyunu korursa, yeni seçimler 146 yerine 171 milletvekili çıkarabilir. Devlet Başkanı Katerina Sakeraloplo dün Miçotakis'e hükümeti kurması talimatını verdi. Bay Mitsotakis birkaç saat sonra işi geri verdi. Çipras ile Pasok'un lideri Nikos Andurarakis'in de aynısını yapması bekleniyor. Sonuç olarak, koalisyon müzakereleri için anayasal dokuz günlük süre üç ila dört güne indirilecek. Başkan Sakeraloplo daha sonra geçici bir seçim hükümeti kuracak olan kıdemli bir yargıcı atadı. Bu arada Meclis yemin töreni için açıldıktan sonra feshedilecek.