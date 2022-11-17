Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bu hafta The Verge'ün Decoder podcast'inde Verge baş editörü Nilay Patel'e verdiği demeçte şirketin Xbox uygun fiyatlı konsolu Keystone lansmanını neden ertelediğini açıkladı. Kısa bir süre önce ofis raflarında beliren Keystone prototip cihazından bahseden Spencer, "Elimizdeki donanımla gerçekten inşa ettiğimizde olmasını istediğimizden daha pahalıydı" dedi. "Bu ekibin çabalarını akıllı TV yayın uygulamasını sunmaya odaklamaya karar verdik." dedi.
TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 13:47
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bu hafta The Verge'ün Decoder podcast'inde Verge baş editörü Nilay Patel'e verdiği demeçte şirketin Xbox uygun fiyatlı konsolu Keystone lansmanını neden ertelediğini açıkladı. Kısa bir süre önce ofis raflarında beliren Keystone prototip cihazından bahseden Spencer, "Elimizdeki donanımla gerçekten inşa ettiğimizde olmasını istediğimizden daha pahalıydı" dedi. "Bu ekibin çabalarını akıllı TV yayın uygulamasını sunmaya odaklamaya karar verdik." dedi.
TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 13:47
EDİTÖR
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