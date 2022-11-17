Microsoft büyük lansmanı erteledi!













Samsung ile anlaşıldı

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bu hafta The Verge'ün Decoder podcast'inde Verge baş editörü Nilay Patel'e verdiği demeçte şirketin Xbox uygun fiyatlı konsolu Keystone lansmanını neden ertelediğini açıkladı. Kısa bir süre önce ofis raflarında beliren Keystone prototip cihazından bahseden Spencer, "Elimizdeki donanımla gerçekten inşa ettiğimizde olmasını istediğimizden daha pahalıydı" dedi. "Bu ekibin çabalarını akıllı TV yayın uygulamasını sunmaya odaklamaya karar verdik." dedi.Microsoft bunun yerine Samsung ile ortaklaşa bir Xbox TV uygulaması sundu, ancak bu yalnızca yayın yapan bir Xbox konsolu fikrinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Spencer, "Keystone ile hala buna odaklanmış durumdayız ve doğru maliyeti ne zaman bulabileceğimizi izliyoruz" diyor. Microsoft'un bu Xbox yayın cihazı için 129 ya da 99 dolar civarında bir fiyat hedeflediğini söyleyen Spencer, yayın konsolu ile birlikte bir kumanda verilmesinin ve Microsoft'un silikon bileşen seçimlerinin fiyatı 299 dolarlık Xbox Series S'e yaklaştırdığını ima ediyor.