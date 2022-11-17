TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 13:47

Microsoft büyük lansmanı erteledi!

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bu hafta The Verge'ün Decoder podcast'inde Verge baş editörü Nilay Patel'e verdiği demeçte şirketin Xbox uygun fiyatlı konsolu Keystone lansmanını neden ertelediğini açıkladı. Kısa bir süre önce ofis raflarında beliren Keystone prototip cihazından bahseden Spencer, "Elimizdeki donanımla gerçekten inşa ettiğimizde olmasını istediğimizden daha pahalıydı" dedi. "Bu ekibin çabalarını akıllı TV yayın uygulamasını sunmaya odaklamaya karar verdik." dedi.

TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 13:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Microsoft büyük lansmanı erteledi!


Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bu hafta The Verge'ün Decoder podcast'inde Verge baş editörü Nilay Patel'e verdiği demeçte şirketin Xbox uygun fiyatlı konsolu Keystone lansmanını neden ertelediğini açıkladı.

Kısa bir süre önce ofis raflarında beliren Keystone prototip cihazından bahseden Spencer, "Elimizdeki donanımla gerçekten inşa ettiğimizde olmasını istediğimizden daha pahalıydı" dedi. "Bu ekibin çabalarını akıllı TV yayın uygulamasını sunmaya odaklamaya karar verdik." dedi.



microsoft lansmanı erteledi

Samsung ile anlaşıldı

Microsoft bunun yerine Samsung ile ortaklaşa bir Xbox TV uygulaması sundu, ancak bu yalnızca yayın yapan bir Xbox konsolu fikrinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Spencer, "Keystone ile hala buna odaklanmış durumdayız ve doğru maliyeti ne zaman bulabileceğimizi izliyoruz" diyor.

Microsoft'un bu Xbox yayın cihazı için 129 ya da 99 dolar civarında bir fiyat hedeflediğini söyleyen Spencer, yayın konsolu ile birlikte bir kumanda verilmesinin ve Microsoft'un silikon bileşen seçimlerinin fiyatı 299 dolarlık Xbox Series S'e yaklaştırdığını ima ediyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Son Haberler
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
O etler artık sofralarda olacak
O etler artık sofralarda olacak
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar...
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum? Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank mobil giriş sorunu
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum?...
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları...
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi...
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi...
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa...
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı:...
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı...
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme:...