Microsoft'un beklenen Windows 11 özelliği ile 'Özel' dosyalar artık kilit altında!













YENİ ÖZELLİK KONSOLLAR İÇİN DE KULLANILACAK

Microsoft tarafından kullanıcıları Windows 11'e yükseltmeye teşvik etme çabalarını artırıyor. Yeni güncellemelerle Windows 11, kullanıcı gizliliğine odaklanıyor. KB5025299 güncellemesi, Windows 11 Insider Programında mevcuttur ancak henüz yayınlanmamıştır. Duyurulan özelliğin, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirmeyi vaat ettiğini belirtmekte fayda görülüyor. Windows, yeni ayarlarıyla birlikte API sistemindeki değişiklikleri duyurdu. Windows 11 kullanıcıları bundan sonra uygulamaların sunucuya veri göndermesini engelleyebilir. Şirket, yeni özelliklerin kullanıcı gizliliğini, duyarlılığını ve üretkenliğini artırmak için kullanılacağını vurguladı.Windows 11'in yalnızca oyunculara yönelik bir sürümü olabilir. Yeni iddialara göre Windows 11 taşınabilir konsollar içinde geliyor. Gelişmiş gizlilik denetimleri sunan bu yeni özelliğin, hassas ve önemli bilgilerin yer aldığı dosyalarda korumaya yardımcı olacağı söyleniyor. Ek olarak, kullanıcılar Windows'u aktif olarak kullanmadıklarında ekran kapanır ya da bilgisayar hızlı uyku moduna geçerek pil ömrünü uzatmaya da destek olacağı belirtiliyor.Şirket, bu özelliğin kullanılmasıyla ilgili görüntüleri veya meta verileri toplamadığını söylüyor. Şirket, hassas kullanıcı verilerinin mahremiyetinin sağlanması için tüm işlemlerin cihaz üzerinde yerel olarak yapılacağını duyururken ayrıca güvenliğini sağlayacağını söyledi. Windows 11'deki bir diğer büyük değişiklik, taşınabilir oyun konsolunun sürümüdür. Şirketin Steam Deck tarzı yeni bir taşınabilir konsol işletim sistemi geliştirdiğini gelen bilgiler arasında yer aldı.