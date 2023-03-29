Microsoft, yüzde 50 daha az bellek kullanan yeni 'Teams' hizmetini başlattı!













MİCROSOFT TEAMS'TAKİ YENİLİKLER

Microsoft, uygulamanın daha da hızlı hale gelebilmesi adına yepyeni bir güncelleme duyurdu. Güncelleme ile birliklte getirilen Yeni Teams'in bir önceki sürümüne göre yüzde 50 daha az bellek kullandığı belirtildi. Teknoloji şirketi, bildirimleri yönetmek, bilgi bulmak, kanalların düznelenmesi ve daha fazlası için gerekli tıklamaların sayılarını azaltmak için kullanıcı arayüzünü yeniden tasarladı. Farklı hesaplarla birlikte kiracıların arasında geçiş yapılmasını kolay hale getirmek amacıyla daha güçlü bir kimlik doğrulama, aynı zamanda da senkronizasyon ve bildirim sistemini de uygulama içerisine ekledi.İş dünyası tüm dünya genelinde hızla hibrit çalışma sistemlerine geçerken, iletişim giderek daha fazla çevrimiçi platformlara bağımlı hale geliyor. Bu platformların en çok tercih edilenlerinden biri de Microsoft'un Teams platformu oldu. Microsoft tarafından sürekli güncellenen Microsoft Teams, günümüzde büyük yeniliklere imza atıyor. Microsoft'a göre uygulamanın her noktasını kapsayan yenilikler, platformla çalışmayı hem daha hızlı hem de kolay hale getirecek.Bu güncelleme aynı zamanda uygulamanın kullanıcı arayüzü için küçük ama göz alıcı yeni bir tasarım görüyor. Yeni bir tasarım değişikliği, Windows 11'de kullanılan "Mika" adlı Malzeme temasını Teams'e getiriyor.Yeni güncelleme ile birlikte gelen en büyük değişiklik altyapı, yani asıl sorun performans değişiklikleri. Yeni güncelleme ile Microsoft Teams'ın Electron altyapısı sistemine kesin olarak veda ettiği belirtildi. Platform, Microsoft'un tescilli Edge WebView2 teknolojisine taşındı. Microsoft'a göre Teams'ın bu çerçevede yüzde 50 daha az bellek kullanacağı ve yüzde 70'de daha az depolama alanına sahip olacağı aktarılıyor. Ancak platform, genel olarak yüzde 50 daha az kaynak tüketirken iki kat daha hızlı çalışma gösterecek.Microsoft'un 365 uygulamalarına entegre ettiği yeni yapay zeka Copilot, Microsoft Teams'de de yer alıyor. Kullanıcılar, yapay zeka toplantı oluşumu sağlama, takvim yönetimi şeklinde birçok özellikten yararlanabiliyor. Yenilenen Microsoft Teams'ın bugünden itibaren önizleme sürümünde kullanıma sunulduğu bildirildi. Kuruluşlar, uygulamanın Ayarlar > Ekipler Hakkında sekmesinden Microsoft Teams önizlemesine erişebilir.