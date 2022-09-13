SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 10:08

Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!

Baş ağrısının en üst düzeylere çıktığı hastalıklar arasında yer alan migren adeta hayatı kabus haline getirmektedir. Erkeklerden çok kadınlarda daha sık rastlanan hastalığın tedavisinde bazen ilaç yetersiz kalır. Peki, böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Migrene iyi gelen doğal bir yöntem var mıdır? İşte detaylar...

SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 10:08
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Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!


Şiddetli baş ağrısına neden olan ve devamlılık gösteren migren birçok kişinin dert yandığı hastalıklar arasında yer almaktadır. Migreni olan hastalar ağrıları başladığında adeta hayattan kopma noktasına gelirler. Sadece başta ağrı yapmayan ve devamında pek çok yan etkiyi de getiren migrenin tedavisi için çeşitli ilaç bulunmaktadır.

Genellikle kadınlarda rastlanan migren hormonel değişiklikler ile tetiklenebiliyor. Böyle durumlarda ilaç tedavisinden çok doğal yöntemlere başvurmak gerekiyor. Migren tedavisinde etkin rol oynayan doğal yöntemlerin temelinde, yüksek kalitede tuz ile limon bulunuyor. Himalaya tuzu yalnızca baştaki ağrı ile migren şiddetini azaltmıyor, ayrıca bağışıklığı güçlendirerek vücudun alkali dengesini de sağlıyor.

Bu yöntem migreni yok ediyor!



Migren için evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal karışım için üç temel malzemeye ihtiyacınız var. Bu malzemeler şunlardır:

- Yarım çay k. Himalaya tuzu

- Yarım limon

- Bir bardak su

Yapılışı

İlk olarak limonun suyunu sıkarak çıkartın ve su ile karıştırmaya başlayın. Ardından Himalaya tuzunuzu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı sadece ahşap bir kaşık ile karıştırarak hiç bekletmeden için. Bu karışı tükettikten sonra migren ağrılarınızın hafiflemeye başladığını göreceksiniz.

 migrene ne iyi gelir

Migrene iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

- Aslan pençesi

- Papatya

- Lavanta

- Limonlu Ilık Su

- Biberiye

- Melisa Çayı

- Zencefil

- Nane

- Yeşil Çay

- Ihlamur

- Üzüm Suyu

- Okaliptüs Yağı

- Kahve

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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