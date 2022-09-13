Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!







Bu yöntem migreni yok ediyor!







Yapılışı

Migrene iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

Şiddetli baş ağrısına neden olan ve devamlılık gösteren migren birçok kişinin dert yandığı hastalıklar arasında yer almaktadır. Migreni olan hastalar ağrıları başladığında adeta hayattan kopma noktasına gelirler. Sadece başta ağrı yapmayan ve devamında pek çok yan etkiyi de getiren migrenin tedavisi için çeşitli ilaç bulunmaktadır. Genellikle kadınlarda rastlanan migren hormonel değişiklikler ile tetiklenebiliyor. Böyle durumlarda ilaç tedavisinden çok doğal yöntemlere başvurmak gerekiyor. Migren tedavisinde etkin rol oynayan doğal yöntemlerin temelinde, yüksek kalitede tuz ile limon bulunuyor. Himalaya tuzu yalnızca baştaki ağrı ile migren şiddetini azaltmıyor, ayrıca bağışıklığı güçlendirerek vücudun alkali dengesini de sağlıyor.Migren için evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal karışım için üç temel malzemeye ihtiyacınız var. Bu malzemeler şunlardır: - Yarım çay k. Himalaya tuzu - Yarım limon - Bir bardak suİlk olarak limonun suyunu sıkarak çıkartın ve su ile karıştırmaya başlayın. Ardından Himalaya tuzunuzu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı sadece ahşap bir kaşık ile karıştırarak hiç bekletmeden için. Bu karışı tükettikten sonra migren ağrılarınızın hafiflemeye başladığını göreceksiniz.- Aslan pençesi - Papatya - Lavanta - Limonlu Ilık Su - Biberiye - Melisa Çayı - Zencefil - Nane - Yeşil Çay - Ihlamur - Üzüm Suyu - Okaliptüs Yağı - Kahve