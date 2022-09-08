Migrenle savaşmayın, aranızı iyi tutun













Migren ve gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrılarının en fazlaca görülen iki sebebi arasında yer almakta. Değişen yoğunlukta ve şiddette sıklıkla zonklayıcı şekilde baş ağrısının görüldüğü migrende; ışıktan, gürültüden sakınma ve bulantı, kusma gibi durumlar da hastaların şikâyetleri arasında yer almakta. Ailesinde migren öyküsü bulunan bireylerde migren tanısına daha sık rastlanıyor.Baş ağrıları, hem çocuklarda bununla birlikte yetişkinlerde günlük hayatı, yaşam kalitesini ve okul başarısını yüksek dozda etkiliyor. 5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası'nda açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, “Çocukluk çağında baş ağrısı sık sık görülen şikâyetlerden biridir. Baş ağrıları; 7 yaş civarında yüzde 40, ergenlikte ise yüzde 70-80'lere ulaşır. Baş ağrısının süreğen olması tanısal yaklaşım için önemlidir. Ani başlayan baş ağrılarının mutlaka önemsenmesi gerekiyor. Ağrıya eşlik eden bir enfeksiyonun varlığı söz konusu olabilir. Geceleri uykudan uyandıran, özellikle sabahları kusmaların eşlik ettiği baş ağrılarında _#9# basınç artışına neden olabilecek tümör gibi oluşumlar düşünülebilir” diyerek, baş ağrısı ile patlak veren bilinç kaybı, nöbet ya da motor fonksiyon kayıplarının kanama ve inme gibi durumları akla getirebileceğini dile getirdi.Migrenin bir çeşidi olan “Auralı Migren” ataklarında hastalar, ağrı başlamadan önce çizgiler ya da yuvarlaklar görüyor. Migren atağının habercisi olan bu görsel bulgularla birlikte bazen de gözde şiddetli ağrı, göz kaslarında geçici felç benzeri bulgular veya puslu görmeye rastlanabiliyor. Özellikle bu tip bulguları olan hastalarda epilepsinin mutlaka ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ebru Kolsal, bu görsel bulgular ya da ataklar halinde gelen baş ağrısı ve kusmaların bazı epilepsi tipleri ile karışabileceğini izah etti. Prof. Dr. Kolsal, “Çocukluk çağında migren tanısı koyarken mutlaka ayrıntılı göz muayenesi, görüntüleme ve EEG çekiminin yapılmasında fayda var. Bu tetkikler sayesinde, tedavisinde geç kalınmaması gereken hastalıklar yakalanacaktır” ifadelerini kullandı.