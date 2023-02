Migros 3 harfli marketlere meydan okudu! Ayçiçek yağı 110 TL'ye düştü: Kaliteyi ucuza almak isteyenler koşa koşa gidiyor!

Migros Markette Büyük İndirim







İndirime Giren Bazı Ürünler

Migros’tan büyük indirim geldi. Devasa kampanyası ile Ayçiçek yağından balığa kadar her şeyin fiyatı düştü. Detaylar yazımızda…Migros’un yapmış olduğu büyük indirimler müşterilerini her zaman memnun etmektedir. Bundan dolayı yeniden yapmaya başladığı kampanya ile Money Club Kart’ı olan herkesin kolayca alabileceği temel gıdaların fiyatları düşürüldü.Temel gıdaların yanında temizlik malzemelerinde de büyük indirimler görülmekte. Bunlardan bazıları; • 300 – 400 gram ve 400 – 600 gram Levrek balığı; 99,90 TL • Gözde marka kalçalı but kilosu; 39,90 TL, • Güveçlik kaburga; 129,90 TL, • Kuzu inciği kilosu; 219 TL • Mare marka 12’li havlu kağıt; 59,90 TL, • Eker marka 350 gram yoğurt; 11 TL, • Tahsildaroğlu inek peyniri 300 gram; 44.90 TL, • Maret marka vakumlanmış kangal sucuğu; 59,90 TL Ve daha fazlasını sıralamak mümkündür. Bu indirimlerle büyük ilgi ve tebrik alan Migros, müşterileri için 3 litrelik Ayçiçek yağını 109,90 TL’ye de düşürerek takdirler almaya devam ediyor.