Migros ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü! 1 litresi artık bu fiyattan satılacak: Yetişen alıyor







MİGROS'TA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ











Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış, vatandaşların geçim mücadelesini zorlaştırmıştı. Ancak, Migros marketin yaptığı indirimlerle birlikte yeni bir gelişme yaşandı. Migros, Abalı Ayçiçek Yağı'nı 1 litre için 33,90 TL'ye satışa sundu. Bu indirimle birlikte özellikle ayçiçek yağı kullanımı yüksek olan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Migros'un bu indirimi, müşterileri cezbetmek ve alışverişlerini Migros'ta yapmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan bir promosyon olarak değerlendirilebilir. Marketler genellikle çeşitli indirimler, kampanyalar ve promosyonlar düzenleyerek müşterileri çekmeye çalışır. Haftalık veya aylık indirimler, ikinci üründe indirim gibi fırsatlar sunulur. Ayrıca, reklam ve pazarlama faaliyetleri de önemli bir rol oynar. Televizyon, radyo, gazete, dergi, dijital reklamlar ve sosyal medya gibi kanallar aracılığıyla marketler ürünlerini tanıtır ve özel tekliflerini duyururlar.Mağaza düzeni ve görsel sunum da müşterilerin dikkatini çekmek için önemlidir. Ürünlerin düzenli ve çekici bir şekilde sergilenmesi, vitrinlerin etkileyici oluşturulması ve doğru aydınlatma kullanımıyla müşterilerin alışveriş motivasyonu artırılır. Müşteri hizmetleri ve memnuniyeti de önemli bir faktördür. Kibar ve yardımsever personel, hızlı hizmet ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşım müşteri deneyimini olumlu yönde etkiler. Marketler ayrıca sadakat programları ve müşteri kartları aracılığıyla müşterilere özel avantajlar sunar. Bu programlar, indirimler, puan kazanma imkanı ve özel teklifler gibi avantajlar sunarak müşteri bağlılığını artırır. Ayrıca, yeni çıkan ürünleri ve trendlere uyumlu ürünleri müşterilere sunarak da ilgi çekilebilir. Sağlıklı beslenme, organik ürünler ve özel diyetlere uygun seçenekler, müşterilerin dikkatini çekebilecek unsurlardır.