Migros'da görülmemiş tuvalet kağıdı indirimi başladı... Yetişen stok yapıyor! Harika indirim için son günler acele edin







O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!







%50'ye varan indirimlerin başladığı markette kaçınılmaz fırsatlar yer aldı. Vatandaşların dikkatle takip ettiği indirimler işte o markette. 8'li tuvalet kağıdı 69,90 TL yerine 34,90 TL olarak satışa sunuldu. Kampanyalı ürünler hangileridir? Merak edilen detaylar haberimizde.Migros kampanyada inanılmaz fırsatlar başladı. Sanal market üzerinde kampanyaları duyura Migros market indirimleri vatandaşların dikkatini çekti. Büyük müşteri kitlesine sahip olan Migros, müşterileri tarafından oldukça tercih edilen bir market zinciridir. Yeni kampanyasını yayınlamasıyla birlikte vatandaşlar sıraya girdi.Temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanan halk için yapılan indirimler merak konusu oldu. Siparişleri marketlerden yapabileceğiniz gibi Migros sanal market üzerinden de inceleyip siparişte bulunabilirsiniz. Stoklar tükenmeden %50 indirimden faydalanmak için acele etmekte yarar vardır. Temel ihtiyaç, gıdalarda gerek teknolojide kaçınılmaz büyük kampanya başlatılmıştır. Gelen zamlar ile birlikte temel ihtiyaçlar karşılanmakta zorlanılmaktadır. 8'li tuvalet kağıdı 69,90 TL yerine 34,90 TL olarak satışa sunulmuştur. Tuvalet kağıdında gerçekleşen indirim sadece Migros sanal markette geçerlidir. Sanal market üzerinden ürünleri inceleyerek sepetinize ekleyerek alışverişinizi kolayca tamamlayabileceksiniz. Diğer indirimli ürün ise Selpak Deluxe pamuk katkılı 8'li tuvalet kağıdı 83,50 TL yerine 49,90 TL'ye düşerek %40 indirim gerçekleştirilmiştir. Siz de indirimlerden faydalanmak için Migros sanal markete giriş yaparak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.