Migros daha ne yapsın! Ayçiçek yağı, şeker, çay ve peynirde indirimi duyan inanamıyor: Bu fiyatlar kaçmaz!

MİGROS'TAN VATANDAŞIN CEBİNE İYİ GELECEK HAMLE







İNDİRİMLERİN SONU YOK!

FIRSATLARI KAÇIRMAYIN! YARIN SON GÜN

Migros her zamanki gibi! Dev indirimler ve detayları bu haberde...Migros'ta temel ihtiyaç maddelerinde dev indirim başladı. Çay, şeker, süt, peynir ve daha onlarca üründe indirimler vatandaşın cebini güldürdü.Migros market, vatandaşların ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamaya devam ediyor! Bugün sadece bugüne özel fiyatlar sunan ünlü market zincirinde temel ihtiyaçların tamamında indirim var. Yumurta, ayçiçek yağı, çay, süt, toz şeker gibi ürünlerde indirimler sizi bekliyor. Ayrıca Migros markette tuvalet kağıdı, kağıt havlu, bulaşık makinesi tableti, çamaşır deterjanı ve daha birçok ürün de indirimli fiyatlarla satılıyor. İşte Migros'un indirimli fiyat listesi... Hayat pahalılığı her geçen gün artarken Migros, ekonomik fiyat garantisi ile hizmet vermeye devam ediyor. Her gün indirimlerle dolu olan Migros'da, bugün bambaşka fiyatlar sizleri bekliyor. Yeni Migros kataloğu ile gelecek aktüel ürünler açıklandı. Migros 25 Ocak 2023 indirimli fiyat listesi, bugün itibariyle geçerli.Migros market, indirimleriyle vatandaşların kalbinde yer ediniyor! Bu hafta da yine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler Migros kataloğu ile vatandaşların beğenisine sunuluyor. Migros'un indirimli ürün listesinde yer alan ürünler arasında Emek marke 5 litre ayçiçek yağı 154.90 TL, 600 gram Burcu marka domates salçası 32.90 TL, Lipton marke yellow label/ earl grey çay 34.90 TL, 5 kg Migros marka toz şeker 105.75 TL gibi ürünler yer alıyor. Migros'un indirimli ürünleriyle vatandaşların alışverişleri daha hesaplı hale getirilirken, aynı zamanda kaliteli ürünler de sunuluyor. Migros'un indirimli ürünleri hemen alın, fırsat kaçmaz!Migros marketlerinde son gün! 26 Ocak 2023'e kadar sadece money kart ya da money bonus kart kullanıcıları için muhteşem indirimler sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Migros'a koşun, çünkü indirimli ürünler stoklarla sınırlı. Hem marketlerde hem de online platformda kolayca ulaşabileceğiniz ürünler için elinizi çabuk tutun. Migros'ta indirimli ürünler sadece birkaç gün daha satılacak, kaçırmayın!