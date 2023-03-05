









MİGROS MARKETTEN ŞOK EDİCİ İNDİRİM!







Migros indirimin kralını yaptı! O tarihe kadar ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak! 2 ve 15 mart tarihleri arasında Migros markette fiyatlar inanılmaz düştü. Ayçiçek yağından bulgura, makarnadan salça ve pirince kadar bir çok üründe indirim yapan marketin fiyatları şok etkisi yarattı. Fiyatları duyan şok markete koştu. Ürünlere yapılan % 20 ve 25 oranındaki indirimler ve şok edici fiyatlar haberimizde... İşte tüm detaylar...Migros Market 2 ve 15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirim broşürünü yayınladı. Vatandaşlar bu hafta aradıkları ürünün indirimde olup olmadığını araştırmaya başladı. Migros Market'in duyurduğu mart ayı için Aktüel ürünler indirim kataloğu merak ediliyor. İndirimli ürünlere göz gezdiren müşteriler Migros Market'e koştu. Pastırmadan sucuğa, makarnadan pirince, ayçiçek yağından salçaya, bulgur, tavuk, et, zencefil ve çaylar gibi daha sayamadığımız pek çok üründe indirim uygulamasına giden marketin Ayçiçek yağının fiyatı da şok etkisi yarattı. Migros markette yok yok! İşte indirimli ürünler...İşte Migros Market'in güncel indirimli fiyatları...