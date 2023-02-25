Migros indirimlerde rekora gidiyor! Online alışverişe özel indirimler başladı... Beyaz et, diş macunu, ayçiçek yağınde dev indirimler! Acele eden karlı çıkacak







MİGROS KAMPANYASI







İnsanlar alışverişlerini yapmadan önce internet üzerinden marketlerin yaptığı kampanyalı fiyatları araştırmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Migros hafta sonuna özel büyük bir indirime imza attı. Peki hangi ürünler ne kadar düştü? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Migros tarafından bildirilen haberlere göre hafta sonu için büyük bir indirim yapıldı. İndirimler birçok kategoride sürerken şu şekilde belirtildi; beyaz et kategorisinde yüzde 15, Colgate marka diş macunlarında yüzde 50, kitaplarda yüzde 30, sabunlarda yüzde 25, Schweppes marka ürünlerde ikinci ürüne yüzde 50, sıvı bulaşık deterjanlarına yüzde 25 indirim yapıldı. Bu indirimlerin yanında birçok temel ihtiyaç ürünlerinde de fiyatlar dibe çekildi. İndirim yapılan ürünler şu şekilde;-Emek marka 5 litre ayçiçek yağı 139.90 TL -Familia marka 12'li Aloe Vera özlü tuvalet kağıdı 57.90 TL -Finish marka Ultimate Plus 10 tablet 35.90 TL -Komili marka 750 ml soğuk sıkım zeytinyağı 35 TL -Omo marka 6 kilogram Active Oxygen 149.90 TL -Pınar Labne peynir 2'li alımda 180 gram 3'lü 49.50 TL -Superfresh marka 1 kilogram patates 44.90 TL -Tahsildaroğlu marka peynir 54.50 TL -Tereyağlı kruvasan 6.90 TL -Ülkey marka halley çeşitleri 15.90 TL