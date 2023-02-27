Migros indirimleri kapış kapış! Migroskop ürünlerine bakmadan alışverişe çıkmayın! İşte Migros indirimli ürünler kataloğu

Migros'un indirim kataloğunda yer alan ürünler arasında temel gıda ürünleri, kahvaltılıklar, süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve-sebze, atıştırmalıklar, içecekler, kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri gibi birçok kategori bulunuyor. Bu ürünler arasında indirim oranları yüzde 20, yüzde 30 ve hatta yüzde 50'ye kadar varan farklı seviyelerde uygulanıyor.
Özellikle son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, market alışverişlerinde daha fazla indirimli ürün arayışına giriyor. Bu nedenle, Migros gibi önde gelen zincir marketlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği indirim kampanyaları, tüketiciler için oldukça önemli bir avantaj haline geliyor.
Migros'un 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi Migros'un internet sitesinde ve Migros mağazalarında bulunabilir. Ayrıca, Migros'un mobil uygulamasını kullanarak da indirimli ürünleri kolayca takip edebilir ve mağazalarda bulunan ürünlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz.
TORKU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM!
Migroskop indirimli ürünler kataloğunda birçok markanın ürünü indirim fırsatlarıyla satışa sunuluyor. Torku süt ve süt ürünleri de cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Torku Süzme Peynir 450 gram, Torku Krem Peynir ise 300 gram ambalajlarında raflardaki yerini alacak. Torku Çiftçi Sütü 1 litre ambalajında, Torku Labne 400 gram ambalajlarında satışa sunulacak. Torku ürünlerindeki avantajlı fiyatlarla müşteriler süt ve süt ürünlerini uygun fiyatlarla satın alabilecekler.
MİGROSKOP İNDİRİMLİ ÜRÜNLERMigros, aktüel ürün kataloğu ile her hafta müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. Kataloğun yayınlanmasının ardından marketlerde hareketlilik artarken, müşteriler de ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak için fırsatları takip ediyorlar.
Migros'un aktüel kataloğunda her hafta değişen ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, ev dekorasyon ürünleri ve hatta teknolojik aletler de yer alabiliyor.
- Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet - 127,90 TL
- Sinangil Un 5 Kg - 21,90 TL
- Tat Domates Salçası 710 G - 42,90 TL
- Çaykur Tiryaki Çay 1000 gr - 74,90 TL
- Alo Platin Peri Etkili 7 Kg 46 Yıkama - 159,90 TL
- Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicileri - 87,90 TL
- Bella Fly Mop Fonksiyonel Temizlik Seti - 150 TL
- Selpak Deluxe Pamuklu Tuvalet Kağıdı 32'li Paket - 179 TL
- Uzman Kasap Izgara/ Tekirdağ Köfte 320 G - 52,90 TL