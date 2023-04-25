Migros kahvaltılık ürünlerde büyük indirime gitti! Peynir 45 TL ve 69 TL'ye satılacak!







MİGROS MARKET KAHVALTILIK ÜRÜN İNDİRİMİ







Geçtiğimiz seneden itibaren özellikle kahvaltılık ürünler günden güne artmaya başladı. Migros market bu kategoride yapılan büyük indirimi paylaştı! Peki Migros market hangi ürünler indirimli? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Migros Market tarafından bildirilen haberlere göre kahvaltılık ürünlerde 20 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Ürünlerde yüzde 5 ve yüzde 37 arasında indirim uygulanacak. Beyaz peynir, kaşar peynir, krem peynir, peynir topları gibi birçok farklı üründe indirim geçerli olacak. Migros Market indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Bahçıvan marka 500 gram yarım yağlı laktozsuz süzme peynir 45.90 TL -Bahçıvan marka 500 gram tam yağlı süzme peynir 45.90 TL -Taciroğlu marka 450 gram 3 dilimli koyun peyniri 79.90 TL -Taciroğlu marka 450 gram 3 dilimli keçi peyniri 79.90 TL -Bahçıvan marka 500 gram dilimli tost peyniri 98.90 TL -Pınar marka 400 gram taze kaşar peyniri 89.90 TL -Pınar marka 270 gram cheddarlı krem peynir 37.90 TL -Pınar marka 300 gram krem peynir 37.90 TL -Pınar marka 16'lı üçgen peynir 32.90 TL -Pınar marka 350 gram burger dilimli peynir 89.95 TL -Torku marka 1 kilogram tereyağı 219 TL -Pınar marka 800 gram tam yağlı beyaz peynir 139.95 TL -Pınar marka 180 gram choco labne peynir 23.90 TL -Torku marka 300 gram krem peynir 34.90 TL -Tahsildaroğlu marka 500 gram klasik beyaz peynir 109.90 TL -Tahsildaroğlu marka 450 gram klasik peynir 109.90 TL -Torku marka 400 gram labne peynir 46.90 TL -Pınar marka 180 gram beyaz peynir ekstra yumuşak 23.90 TL -La Vache Qui Rit marka 32'li 400 gram üçgen peynir 79.90 TL -Sek Quark marka 140 gram çilek 11.90 TL -Sek Quark 140 gram yaban mersini 11.90 TL -Ariste marka 250 gram tam yağlı tulum peyniri 72.50 TL -Tahsildaroğlu marka 225 gram çeçil peyniri 69.90 TL -Tahsildaroğlu marka 225 gram örgü peyniri 69.90 TL -Tahsildaroğlu marka 250 gram dil peyniri 69.90 TL -Bahçıvan marka 1 kilogram tost kaşar peyniri 199 TL -Tahsildaroğlu marka peynir kilogramı 189.90 TL -President marka 600 gram mozzarella peyniri 125 TL -Bahçıvan marka 200 gram peynir topları 46.50 TL -Bahçıvan marka 200 gram mozzarella rendelenmiş peynir 45.75 TL -Bahçıvan marka 420 gram laktozsuz yarım yağlı beyaz peynir 59.50 TL -Bahçıvan marka 420 gram dilimli beyaz peynir 59.50 TL -President marka 180 gram taze peynir 27.90 TL -Pınar marka 350 gram dilimli tost peyniri 89.95 TL -Bahçıvan marka 500 gram süzme peynir 45.90 TL