Migros Ramazan'a özel fiyatları yarıya çekti! 5 kg un 49 TL'ye düştü: Ayçiçek yağından bulgura mutfak şenlendiren indirimli fiyatlar göz doldurdu!







MİGROS RAMAZAN İNDİRİM LİSTESİ







Migros marketlerinde sık sık indirim haberleri gelmeye devam ederken 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayına özel yüzde 50 indirim haberi verildi. 17 Mart ve 5 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan Money Kart veya Money Bonus kart sahipleri yararlanabilecek. Migros Ramazan Bereketi kampanyası haberimizde.Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 155,00 TLYüzde 10 indirimli fiyatı: 139,90 TL Kühne Acı Hardal Dijon Tipi 250 G: 66,50 TL Yüzde 50 indirimli fiyatı: 33,25 TL Kühne Taneli Hardal 255 Ml: 66,50 TL Yüzde 50 indirimli fiyatı: 33,25 TL Kühne Basilico Makarna Sosu 350g: 37,50 TL Yüzde 40 indirimli fiyatı: 22,50 TL Kühne Arrabbiata Makarna Sosu 350g: 37,50 TL Yüzde 40 indirimli fiyatı: 22,50 TL Sinangil Un 5 Kg: 79,90 TL Yüzde 38 indirimli fiyatı: 49,50 TL Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe: 93,90 TL Yüzde 33 indirimli fiyatı: 62,90 TL Komili Riviera Zeytinyağı 2 L: 262,90 TL Yüzde 30 indirimli fiyatı: 184,90 TL Burcu Organik Domates Rendesi 700G: 34,90 TL Yüzde 30 indirimli fiyatı: 24,43 TL Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg: 37,50 TL Yüzde 27 indirimli fiyatı: 26,90 TL Tat Şehriyeli Pilavlık Bulgur 1 Kg: 26,90 TL Yüzde 26 indirimli fiyatı: 19,90 TL Tat Tane Bulgur 1 Kg: 26,90 TL Yüzde 26 indirimli fiyatı: 19,90 TL Yayla Yeşil Mercimek 1 Kg: 42,90 TL Yüzde 26 indirimli fiyatı: 31,90 TL Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg: 26,90 TL Yüzde 26 indirimli fiyatı: 19,90 TL Tat Köftelik Bulgur 1 Kg: 26,90 TL Yüzde 26 indirimli fiyatı: 19,90 TL Kühne Közlenmiş Patlıcan 640 G: 62,50 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 46,88 TL Kühne Mexico Acı Sos 250 Ml: 59,50 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 44,63 TLKühne Nar Ekşili Sos 250 Ml: 52,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 39,68 TL Kuhne Balzamik Sirke 250 Ml: 51,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 38,93 TL Kühne Paprikano Sos 350 G: 45,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 34,43 TL Kühne Orta Acı Hardal 250 G: 66,50 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 49,88 TL Kühne Acılı Kahvaltılık Sos 300 G: 44,50 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 33,38 TL Kühne Biberiye Turşusu 325 G: 34,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 26,18 TL Knorr Acılı Domatesli Çabuk Noodle 67 G: 9,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 7,43 TL Kühne Üzüm Sirkesi 2 L Pet Şişe: 45,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 34,43 TL Kühne %100 Nar Ekşisi 250 Ml: 86,50 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 64,88 TL Pastavilla Kelebek Makarna 500 G: 15,75 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 11,81 TL Kühne Pancar Turşusu 680 G: 47,25 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 35,44 TL Kuhne Elma Sirkesi 1000 Ml ( Pet Şişe ): 39,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 29,93 TL Kühne Közlenmiş Patlıcan Salatası 660 G: 62,50 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 46,88 TL Pastavilla Tel Şehriye 500 G: 15,75 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 11,81 TL Knorr Çabuk Noodle Körili 66 G: 9,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 7,43 TL Pastavilla Burgu Makarna 500 G: 15,75 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 11,81 TL Pastavilla Kalem Makarna 500 G: 15,75 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 11,81 TL Pastavilla Mantı Makarna 500 G: 15,75 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 11,81 TL Kühne Üzüm Sirkesi 500 Ml: 28,90 TL Yüzde 25 indirimli fiyatı: 21,68 TL Yayla Dermason Fasulye 1 Kg: 55,50 TL Yüzde 23 indirimli fiyatı: 42,90 TL Yayla Yemek Hazır Siyez Bulgur Pilavı 250 G: 19,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 15,60 TL Tat Türlü 680 G: 33,75 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 27,00 TL Tat Sos Acı Sos 230 G: 29,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 23,92 TL Yayla Napoliten Soslu Makarna 250 G: 20,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 16,72 TL Yayla Garnitürlü Pilav 250 G: 18,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 14,80 TL Yayla Salata Hazır Tatlı Miks 120 G: 18,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 14,80 TL Yayla Yemek Hazır Meksika Soslu Pilaki 400 G: 27,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 22,32 TL Tat Sos Burger 210 G: 29,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 23,92 TL Tat Ketçap 250 G: 19,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 15,92 TL Tat Mayısonez 500 G ( Cam ): 64,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 51,92 TL Tat Hardal 230 G: 29,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 23,92 TL Tat Barbekü Sos 250 G: 29,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 23,92 TL Tat Acılı Ketçap 390 G: 25,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 20,72 TL Yayla Yemek Hazır Mantarlı Bulgur Pilavı 250 G: 19,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 15,60 TL Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı 2x140 G: 96,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 77,52 TL Yayla Yemek Hazır Mantarlı Bulgur Pilavı 250 G: 19,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 15,60 TL Dardanel Hamsi 110 G: 33,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 27,12 TL Dardanel Zeytinyağlı Somon Poşet 80 G: 54,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 43,92 TL Tat Mayısonez 330 G: 39,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 31,92 TL Yayla Salata Hazır Ekşi Miks 120 G: 18,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 14,80 TL Yayla Yemek Hazır Nohutlu Bulgur Pilavı 250 G: 16,50 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 13,20 TL Tat Sıkı Dostlar 1210 G (Ketçap 650 G-Mayısonez 560 G): 75,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 60,72 TL Tat İkili Doğranmış Domates 800 G: 49,90 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 39,92 TL Tat Sultani Bamya Cam 670 G: 33,75 TL Yüzde 20 indirimli fiyatı: 27,00 TL Reis Patlatmalık Mısır 500 G: 18,50 TL Yüzde 19 indirimli fiyatı: 14,90 TL Reis Kırmızı İç Mercimek 1 Kg: 43,25 TL Yüzde 19 indirimli fiyatı: 34,90 TL Reis Koçbaşı Nohut 1 Kg: 64,90 TL Yüzde 18 indirimli fiyatı: 52,90 TL Reis Gönen Baldo Pirinç 1 Kg: 64,90 TL Yüzde 18 indirimli fiyatı: 52,90 TL Tat Baldo Pirinç 2 Kg: 98,90 TL Yüzde 14 indirimli fiyatı: 84,90 TL