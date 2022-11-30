Aktüel
30 Kasım 2022 - 19:04

Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar sadece yetişen alabilecek!

Ayçiçek yağı fiyatlarına Migros indirimi damgasını vurdu. Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü. Yetişen alacak.

Aktüel
30 Kasım 2022 - 19:04
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Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar sadece yetişen alabilecek!


Ayçiçek yağı fiyatları 2022 yılı itibarıyla en yüksek seviyeleri gördü. 2021 yılında 40 – 50 TL’ye satılan 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı bu yıla gelindiğinde 200 TL’yi gördü. Her mutfağın vazgeçilmez ürünü olan ayçiçek yağı artık damla damla kullanılır oldu. Marketler ise dönem dönem müşteri çekmek amacıyla ayçiçek yağında indirim yapıyor. Ancak bazı marketlerde satış sınırlaması bulunuyor. Örneğin 2 adetten fazla satış yapılmıyor.

Hayat pahalılığı vatandaşları mağdur etmeye devam ederken ayçiçek yağı fiyatları sürekli değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar markette bir kez gördükleri fiyatı ertesi gün tekrar göremiyorlar. Ancak Türkiye’de binlerce şubesi olan Migros’tan ayçiçek yağı almak isteyenler için yeni bir kampanya duyuruldu.

Migros’ta 5 Litre ayçiçek yağı 125 liraya düştü!



Ayçiçek yağı fiyatları artmaya devam ederken marketler yeni kampanyalar yayınlayarak müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş yaptırıyor. Bu kapsamda Migros’un kampanyasına göre 5 litre Migros markalı ayçiçek yağı 125 liraya düşüyor. Vatandaşlar Migros Sanal Market üzerinden alışveriş yaptıklarında 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 125 liraya alacaklar.

Migros sanal marketten alışveriş yapmak oldukça kolay iken marketin kampanyasında ilk alışverişe özel 30 TL indirim sunuluyor. Tüm müşterilere tanımlanan 30 TL’lik indirim kuponu ile normalde 155 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 125 liraya düşüyor. Şu anda başka hiçbir markette böyle bir fiyatlama bulunmazken sadece Migros müşterileri bu kampanyadan yararlanabilecek.

Bunun için yapılması gereken yalnızca cep telefonunuza Migros sanal market uygulamasını indirmek olacak. Üstelik bu alışveriş için markete gitmenize de gerek yok. İndirimli alışverişiniz adresinize kadar ücretsiz bir şekilde geliyor. Bu kampanyayı kaçırmamak için telefonunuza mobil uygulamayı indirerek alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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