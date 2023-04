Migros'ta büyük kırmızı et indirimi başladı! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları ilk kez düştü: İşte indirimli fiyat listesi!

ET FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM YAPTI





Migros, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olarak müşterilerine avantajlı hizmetler sunmayı sürdürüyor. Bu ay, özellikle kırmızı et ve et ürünleri üzerinde yoğunlaşan bir indirim kampanyası yürütüyor. Kampanya kapsamında köfte, kıyma, tavuk, sucuk gibi pek çok ürün piyasa fiyatlarının oldukça altında indirimli olarak satışa sunuluyor. İşte Migros'un indirimli fiyatları... Migros'un kırmızı et ve et ürünleri indirimleri, tüketiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fiyatlar ve indirimler hakkında en güncel bilgilere Migros'un resmi web sitesi veya en yakın Migros şubesi üzerinden ulaşabilirsiniz.Migros'un kırmızı et ve kıyma fiyatlarındaki düşüş, tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. 9 Nisan 2023 tarihli fiyat listesine bakarak, et, kıyma, tavuk ve köfte gibi ürünlerin indirimli fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.Migros Market, Birlikten Berekete kampanyasıyla tüketicilere büyük indirimler sunuyor. Ayçiçek yağı, tam yağlı beyaz peynir, yoğurt, domates, süt ve tuvalet kağıdı gibi birçok üründe indirimler mevcut. Ancak, kampanya kapsamındaki ürünlerin stokları sınırlıdır ve stoklar anlık olarak değişebilir. Bu nedenle, tüketicilerin kampanyadan yararlanmak için hızlı davranmaları gerekmektedir. Migros, Birlikten Berekete kampanyası ile müşterilerine avantajlı alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor ve tüketicilerin bütçelerini korumalarına yardımcı oluyor. Kampanya şartlarını yerine getiren tüketiciler, ürünler arasında değişebilen indirimlerden yararlanabilirler. Bu tür kampanyaların devam etmesi, tüketicilerin alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirecektir. En güncel kampanya bilgilerine Migros'un resmi web sitesinden veya en yakın Migros şubesinden ulaşabilirsiniz.