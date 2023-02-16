Migros'ta dolapları dolduracak temizlik ürünleri indirimi başladı! Yüzde 30 indirim listesinde yok yok: O güne kadar acele edin!







MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







Migros Market haftanın indirimli ürünlerini açıklarken vatandaşlar marketlere akın etti. 12-15 Şubat aralığı için geçerli olan Money Kart ya da Money Bonus ile yapılan alışverişlerde seçili ürünlerde yüzde 30 indirim haberi geldi. Kampanyalı ürünler mağazaların stoklarıyla beraber devamlılık sağlarken stoklar üzerinde değişkenlik olabileceği bilgisi verildi.Ace Çamaşır Suyu Klasik 2 L: 30,90 TLİndirimli fiyatı: 21,63TL Ace Çamaşır Suyu Klasik 4 L: 54,90 TL İndirimli fiyatı: 38,43TL Ace Çamaşır Suyu Klasik 1 L: 17,90 TL İndirimli fiyatı: 12,53TL Ace Ultra Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Ferahlığı 810 Gr: 25,90 TL İndirimli fiyatı: 18,13TLAce Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 4 L: 54,90 TL İndirimli fiyatı: 38,43TL Ace Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 2 L: 30,90 TL İndirimli fiyatı: 21,63TL Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 1 L: 17,90 TL İndirimli fiyatı: 12,53TL Ace Ultra Kıvamlı Çamaşır Suyu Okaliptüs 810 Gr: 25,90 TL İndirimli fiyatı: 18,13TL Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 2 L: 30,90 TL İndirimli fiyatı: 21,63TL Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Kar Beyazı 750 ML: 25,50TL İndirimli fiyatı: 17,85TL Ace Ultra Powerjel Dağ Ferahlığı 3 Kg: 69,90 TL İndirimli fiyatı: 48,93TL Ace Ultra Powerjel 2.78 L Çiçek Kokulu: 69,90 TL İndirimli fiyatı: 48,93TL Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 3.240 ML: 73,50TL İndirimli fiyatı: 51,45TL Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Maksimum Hijyen: 49,90 TL İndirimli fiyatı: 34,93TL Domestos Çamaşır Suyu Limon 750 Ml: 25,50TL _ İndirimli fiyatı: 17,85TL Domestos Çamaşır Suyu Pembe Güç 750 Ml: 25,50TL _ İndirimli fiyatı: 17,85TL Domestos Çamaşır Suyu Ultra Beyaz 1.850 Ml: 49,90 TL İndirimli fiyatı: 34,93TL