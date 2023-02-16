Aktüel
16 Şubat 2023 - 09:30

Migros'ta dolapları dolduracak temizlik ürünleri indirimi başladı! Yüzde 30 indirim listesinde yok yok: O güne kadar acele edin!

Sevilen market zincirlerinden olan Migros, indirim haberini verdi. Vatandaşlar bu haftanın indirimli ürünlerini tek tek araştırırken temizlik ürünlerinde ki fırsat resmen yoğunluğa neden oldu. İşte, Migros'un bu haftaki deterjan indirimleri haberimizde.

Aktüel
16 Şubat 2023 - 09:30
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Migros'ta dolapları dolduracak temizlik ürünleri indirimi başladı! Yüzde 30 indirim listesinde yok yok: O güne kadar acele edin!


Migros Market haftanın indirimli ürünlerini açıklarken vatandaşlar marketlere akın etti. 12-15 Şubat aralığı için geçerli olan Money Kart ya da Money Bonus ile yapılan alışverişlerde seçili ürünlerde yüzde 30 indirim haberi geldi. Kampanyalı ürünler mağazaların stoklarıyla beraber devamlılık sağlarken stoklar üzerinde değişkenlik olabileceği bilgisi verildi.

MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Ace Çamaşır Suyu Klasik 2 L: 30,90 TL



İndirimli fiyatı: 21,63TL

Ace Çamaşır Suyu Klasik 4 L: 54,90 TL

İndirimli fiyatı: 38,43TL

Ace Çamaşır Suyu Klasik 1 L: 17,90 TL

İndirimli fiyatı: 12,53TL

Ace Ultra Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Ferahlığı 810 Gr: 25,90 TL

İndirimli fiyatı: 18,13TL

migros deterjan indirimi

Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 4 L: 54,90 TL

İndirimli fiyatı: 38,43TL

Ace Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 2 L: 30,90 TL

İndirimli fiyatı: 21,63TL

Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 1 L: 17,90 TL

İndirimli fiyatı: 12,53TL

Ace Ultra Kıvamlı Çamaşır Suyu Okaliptüs 810 Gr: 25,90 TL

İndirimli fiyatı: 18,13TL

Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 2 L: 30,90 TL

İndirimli fiyatı: 21,63TL

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Kar Beyazı 750 ML: 25,50TL

İndirimli fiyatı: 17,85TL

Ace Ultra Powerjel Dağ Ferahlığı 3 Kg: 69,90 TL

İndirimli fiyatı: 48,93TL

Ace Ultra Powerjel 2.78 L Çiçek Kokulu: 69,90 TL

İndirimli fiyatı: 48,93TL

Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 3.240 ML: 73,50TL

İndirimli fiyatı: 51,45TL

Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Maksimum Hijyen: 49,90 TL

İndirimli fiyatı: 34,93TL

Domestos Çamaşır Suyu Limon 750 Ml: 25,50TL _

İndirimli fiyatı: 17,85TL

Domestos Çamaşır Suyu Pembe Güç 750 Ml: 25,50TL _

İndirimli fiyatı: 17,85TL

Domestos Çamaşır Suyu Ultra Beyaz 1.850 Ml: 49,90 TL

İndirimli fiyatı: 34,93TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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