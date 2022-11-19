Aktüel
19 Kasım 2022 - 13:24

Migros'ta hafta sonu indirimi başladı! Et ve yağ fiyatlarında yüzde 30 indirim! Migros marketleri akın akın müşteri kaynıyor

Migros indirime doymazken bu hafta sonuna özel ayçiçek yağ ve etlerde yüzde 30 indirim haberini duyurdu. Yüzlerce üründe indirimli fiyatlarıyla hizmet sunan Migros 19 Kasım 2022 fiyat listelerini yayınladı. İşte, yoğun ilgi gösterilen indirimli ürünler haberimizde...

Aktüel
19 Kasım 2022 - 13:24
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Migros'ta hafta sonu indirimi başladı! Et ve yağ fiyatlarında yüzde 30 indirim! Migros marketleri akın akın müşteri kaynıyor


Migros marketleri herkes tarafından da bilindiği üzere en hesaplı ve uygun fiyatlarla vatandaşlara hizmet sunarken indirimlerine de ara vermeden devam ediyor. Migros sanal market üzerinden yapılacak olan ayçiçek yağ ve kırmızı et fiyatlarında yüzde 30 indirim uygulandığı belirtildi. Migros üzerinden hesaplı alışveriş yapmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği indirimli ürünler fiyatlarıyla beraber haberimizde yer almaktadır

MİGROS 19 KASIM AYÇİÇEK YAĞ VE KIRMIZI ET FİYATLARI

Yudum Ayçiçek Yağı 4 L Fiyatı: 141,50 TL



Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe Fiyatı: 74,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L Fiyatı: 72,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L Fiyatı: 35,50 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 L Fiyatı: 42,25 TL

Dana Haşlamalık Gerdan Kg Fiyatı: 99,90 TL

Dana Döş Rulo Yöresel Kg (Kıyma) Fiyatı: 124,90 TL

Kuzu Külbastı Kg Fiyatı: 176,31 TL

Uzman Kasap Dana Kıyma 400 G Fiyatı: 44,91 TL

Uzman Kasap Dana Yağsız Kıyma 500G Fiyatı: 58,05 TL

Dana Yürek Kg Fiyatı: 49,95 TL

Dana İşkembe Kg Fiyatı: 65,95 TL

Beypiliç Parmak Bonfile Kg Fiyatı: 68,90 TL

Şenpiliç Lokum Bonfile Kg Fiyatı: 68,90 TL

Beypiliç Izgara Kanat Kg Fiyatı: 47,92 TL

Şenpiliç Büyük Tabaklı Izgara Kanat Kg Fiyatı: 47,92 TL

Banvit Piliç Kanat Kg Fiyatı: 49,52 TL

Şenpiliç Büyük Tabaklı Piliç Izgara Tava Kg Fiyatı: 67,90 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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