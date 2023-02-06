Aktüel
06 Şubat 2023 - 10:15

Migros'ta kilerleri dolduran indirim başladı: O ürünler 6,50 TL'ye rafa dizildi

En önemli market zincirlerinden biri olmayı başaran Migros’ta dev indirim dikkat çekti. Migros hangi ürünlerinde indirim var işte ayrıntılar

Aktüel
06 Şubat 2023 - 10:15
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Migros'ta kilerleri dolduran indirim başladı: O ürünler 6,50 TL'ye rafa dizildi
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Migros hafta sonunda dev indirim getiriyor! Müşteri memnuniyetini fazlaca önemseyen Migros bu sefer de indirim ürünlerinde sınır tanımadı.

İndirim Günleri Başladı!

Evdeki hesap çarşıya bu sefer uyuyor! Migros ile en hesaplı alışveriş ortamını indirimler ile yakalamanız mümkün. Ekonomideki yükselen fiyatlar her geçen gün alışveriş yapmayı zorlaştırıyor olsa da bu sefer devasa bir indirim geldi. Alışveriş yapmak isteyen herkes Migros marketlerine doğru yolculuğa başladı.



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İndirimli Ürünler!

Günlük hayatta kullanılacak olan her türlü malzemede büyük indirim. Bunlar;

• Uzman Kasap 400 g dana kıyma; 64,00 TL

• Migros 5 kg toz şeker; 105,75 TL

• Migros 830 g domates salçası; 30,90 TL

• Başyazı İnan 120g dana pastırma: 36,90 TL

• Migros 1 kg kırmızı mercimek; 19,50 TL

• Migros 750 ml Kireç Sökücü; 16,50 TL

• Migros 200 g kavrulmuş kaju fıstığı; 46,00 TL

• Migros 4L sıvı bulaşık deterjanı; 52,50 TL

Olarak listeleyebiliriz. Bu listedekiler dışında tüm meyve ve sebzelerde, yiyecek ve içecekler, deterjan ve türevlerinde büyük indirimler devam etmektedir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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