Migros'ta kilerleri dolduran indirim başladı: O ürünler 6,50 TL'ye rafa dizildi







İndirim Günleri Başladı!







İndirimli Ürünler!

Migros hafta sonunda dev indirim getiriyor! Müşteri memnuniyetini fazlaca önemseyen Migros bu sefer de indirim ürünlerinde sınır tanımadı.Evdeki hesap çarşıya bu sefer uyuyor! Migros ile en hesaplı alışveriş ortamını indirimler ile yakalamanız mümkün. Ekonomideki yükselen fiyatlar her geçen gün alışveriş yapmayı zorlaştırıyor olsa da bu sefer devasa bir indirim geldi. Alışveriş yapmak isteyen herkes Migros marketlerine doğru yolculuğa başladı.Günlük hayatta kullanılacak olan her türlü malzemede büyük indirim. Bunlar; • Uzman Kasap 400 g dana kıyma; 64,00 TL • Migros 5 kg toz şeker; 105,75 TL • Migros 830 g domates salçası; 30,90 TL • Başyazı İnan 120g dana pastırma: 36,90 TL • Migros 1 kg kırmızı mercimek; 19,50 TL • Migros 750 ml Kireç Sökücü; 16,50 TL • Migros 200 g kavrulmuş kaju fıstığı; 46,00 TL • Migros 4L sıvı bulaşık deterjanı; 52,50 TL Olarak listeleyebiliriz. Bu listedekiler dışında tüm meyve ve sebzelerde, yiyecek ve içecekler, deterjan ve türevlerinde büyük indirimler devam etmektedir.