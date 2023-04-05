Migros'ta son ayçiçek yağı indirimi! 125 TL, 134 TL'ye satılacak: Böyle kampanya bir daha olmaz!













Ayçiçek yağı severler için müjdeli haber! Migros, Nisan ayına da damgasını vurdu. Ayçiçek yağı fiyatlarında çılgın indirimlere imza atan Migros, tüketicilerin gönlünde taht kurdu. Nisan ayının ilk haftasında yaptığı indirimle yine büyük ilgi gören Migros, uygun fiyat politikasıyla müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. Migros, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biridir ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marketlerinde müşterilerine hizmet vermektedir. Migros'un uygun fiyatlı M budget markası ve çevreye duyarlı yaklaşımı, müşterilerinin yanı sıra toplumun da takdirini kazanmaktadır. İstanbul merkezli Migros, Türkiye'nin birçok şehrindeki şubeleri ile müşterilerine kolay erişim imkanı sunmaktadır.Ayçiçek yağı, ayçiçeği tohumlarından elde edilen ve birçok faydası olan bir bitkisel yağdır. İşte ayçiçek yağının sağlık açısından faydaları: Kalp sağlığı: Ayçiçek yağı, düşük doymuş yağ ve yüksek oleik asit içeriği sayesinde kalp sağlığına faydalıdır. Oleik asit, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kan basıncını kontrol altında tutar. Antioksidanlar: Ayçiçek yağı, A ve E vitaminleri gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. İyi bir enerji kaynağı: Ayçiçek yağı, yüksek kalori içeriği sayesinde iyi bir enerji kaynağıdır. Vücutta depolanan enerjiyi artırarak, yorgunluğu ve bitkinliği azaltır. Cilt sağlığı: Ayçiçek yağı, cilt sağlığına da faydalıdır. E vitamini içeriği, cildi nemlendirir ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Saç sağlığı: Ayçiçek yağı, saçların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. B vitamini içeriği, saç derisindeki kan dolaşımını artırarak, saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur. İyileştirici etkisi: Ayçiçek yağı, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde, vücuttaki iltihaplanmaları azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, ayçiçek yağındaki yağ asitleri, yaraların iyileşmesini hızlandırmaya da yardımcı olabilir. Sindirim sistemi: Ayçiçek yağı, sindirim sistemi için de faydalıdır. Bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.Tüm bu faydaların yanı sıra, ayçiçek yağı lezzetli bir yağdır ve yemeklerinize güzel bir tat katar. Ancak, her yağ gibi ayçiçek yağı da dengeli tüketilmelidir ve aşırıya kaçılmamalıdır. Migros 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 134 TL'ye düşürdü! Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet, artık uygun fiyatıyla herkesin mutfağına girebilir. Migros'un bu hamlesi, müşteriler tarafından büyük ilgi gördü.