Migros'ta stok eritme indirimleri başladı! Dışarıda iki katı, Migros'ta yarı fiyatına: İşte o indirimli ürünler







MİGROS İNDİRİMİ







Stokları eritecek bu indirim haberiyle beraber Migros'un o ürünleri için sıralar oluştu. Migros marketlerinde çeşit çeşit ürünler yer alırken 17 TL'den satışa sunuldu. Migros, resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamayla beraber iki sayfalık ürünler satışa çıktı.Finehome Kaşıklı Cam Baharatlık 300 Cc 16,90 TLKulplu Pirinç Süzgeci 13 Cm 20,90 TL Vlc Kadın Renklı Patik Çorap 3'Lü 29,90 TL Viamart Saklama Kabı Seti 4'lü 29,90 TL Panasonic Led Lamba 10.5W-75W Beyaz Işık 29,90 TLAntonio Mikrofiber Saç Havlusu 29,90 TL Kios Vakumlu Saklama Poşeti Tekli XL 29,90 TL Zuru Metal Machınes S2 Tekli Paket-6708 34,90 TL Rakle Cam Kokulu Mum 39,90 TL Viamart Silikon Tart Kalıbı 28 Cm / Viamart Silikon Baton Kek Kalıbı 26 Cm 49,90 TL Mercan Lisanslı Müzik Aletleri 54,90 TL Cambu Borosilikat Damlatmaz Yağlık 550 Ml 59,90 TL i'think 8,5'' Dijital Yazı ve Çizim Tableti 59,90 TL Viamart Tava ve Tencere Kapağı Düzenleyici 69,90 TL Cambu 2'si 1 Arada French Press 89,90 TL