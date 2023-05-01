Migros'ta yüzde fiyatlar yarı yatıya indi! Bulaşık tableti 106 TL yerine 35 TL'ye satılacak!













İŞTE MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Migros market, tüm şubelerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı ve tüketicilerin ilgisini çekti. Migros, onlarca ürün grubunda yüzde 50’ye varan indirimler uygulayarak müşterilerine avantajlı alışveriş yapma imkanı sundu. Kampanya bugün başladı ve belirli bir süre geçerli olacak. Migros, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler yaptı. Örneğin, 105,90 TL olan bir ürünün fiyatını 34,95 TL’ye kadar düşürdü. Powerball Quantum Max 15 Tablet de sadece 34,95 TL’ye satışa sunuldu.Migros marketlerinde yüzde 50 indirim uygulanan ürünler arasında temizlik malzemeleri, ev tekstili, meyve-sebze, süt ürünleri, atıştırmalıklar, içecekler, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride ürün yer aldı. İşte kampanya boyunca indirimli fiyatlarla satılan ürünlerin fiyatlarına dair son güncel indirim katalogları: