Migros'tan 500 TL'lik bedava alışveriş yapabilirsiniz! Dev kampanya duyuruldu: Milyonlarca kişi yararlanacak!

Migros, yoğun ilgi görecek bir fırsat başlattı. Migros marketlerde geçerli olan indirim kodu ile 500 liralık hediye kazanmak mümkün. 13 Mart - 13 Nisan 2023 günlerinde geçerli olacak bu kampanyadan yararlanmak için indirim kodunu bilmek gerekiyor. "1007MIGROS3" davet kodu ile Akbank Mobil uygulaması aracılığıyla ilk defa Akbank müşterisi olan vatandaşlara 1500 lira Migros Sanal Market için 500 lira ve yalnızca Migros Sanal Marketlerde kullanılabilecek indirim fırsatı verilecek.
Söz konusu kampanyadan, Akbank Mobil uygulaması aracılığıyla ilk defa Akbank müşterisi olan vatandaşlar yararlanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenlerin "1007MIGROS3" davet kodunu kullanmaları gerekmektedir. Her bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir. Bu kampanyadan kazanılacak 1500 lira Migros Sanal Market harcamalarında 500 liralık indirim yalnızca Migros mobil uygulamasından yapılan harcamalarda geçerlidir.