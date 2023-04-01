Migros'tan 500 TL'lik bedava alışveriş yapabilirsiniz! Dev kampanya duyuruldu: Milyonlarca kişi yararlanacak!













Nasıl başvuru yapılacak?

Migros, yoğun ilgi görecek bir fırsat başlattı. Migros marketlerde geçerli olan indirim kodu ile 500 liralık hediye kazanmak mümkün. 13 Mart - 13 Nisan 2023 günlerinde geçerli olacak bu kampanyadan yararlanmak için indirim kodunu bilmek gerekiyor. "1007MIGROS3" davet kodu ile Akbank Mobil uygulaması aracılığıyla ilk defa Akbank müşterisi olan vatandaşlara 1500 lira Migros Sanal Market için 500 lira ve yalnızca Migros Sanal Marketlerde kullanılabilecek indirim fırsatı verilecek.Söz konusu kampanyadan, Akbank Mobil uygulaması aracılığıyla ilk defa Akbank müşterisi olan vatandaşlar yararlanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenlerin "1007MIGROS3" davet kodunu kullanmaları gerekmektedir. Her bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir. Bu kampanyadan kazanılacak 1500 lira Migros Sanal Market harcamalarında 500 liralık indirim yalnızca Migros mobil uygulamasından yapılan harcamalarda geçerlidir.Kampanyadan yararlanmak isteyen ve Akbank Mobil uygulaması ile ilk defa Akbank müşterisi olmak isteyen vatandaşların, Akbank Mobil'i indirip "müşteri olmak istiyorum" seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Ardından davet kodu için ayrılan alana "1007MIGROS3" indirim kodunu yazmaları gerekmektedir. Kampanya ile kazanılan 1500 lira Migros Sanal Market harcamasına 500 liralık indirimi kullanmak için son gün 30 Nisan 2023 saat 23.59. Bu saatten sonra kodlar geçersiz olacak. Vatandaşlar indirim kodu ile Migros Sanal Market ya da Migros Sanal Market web sitesinden alışveriş yapmak isterlerse ödeme sayfasında yer alan "Puanlarım/Çeklerim" seçeneğinden "hediye çeki" bölümüne bakmaları gereklidir. Bu çeki "Kullan" seçeneği ile aktif hale getirmek şarttır.