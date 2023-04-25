Migros'tan alışveriş yapanlar dikkat! Cebinizde bu kart varsa o alışverişleriniz için sürpriz de var







HALKBANK VE MİGROS İŞBİRLİĞİ















Son dönemde market fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle, alışveriş kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Farklı bankalar da market alışverişlerinde indirim sunan çeşitli kampanyalar düzenliyor. Migros, Halkbank müşterileri için özel bir avantaj sunuyor: Migros'tan alışveriş yapan Halkbank müşterilerine iki taksit imkanı sağlanacak.Halkbank, müşterilerine özel bir iş birliği ile Migros toptan mağazalarında avantajlı bir kampanya sunuyor. 1 Nisan-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya kapsamında, minimum 500 Türk Lirası, maksimum 1 Milyon Türk Lirası tutarındaki alışverişlerde artı 2 taksit fırsatı sunulacak. Müşteriler, Paraf POS cihazlarında seçmeli olarak +2 taksit seçeneğini tercih edebilecek. Kampanya sadece belirtilen tarihlerde Migros Toptan mağazalarında geçerli olacak ve geriye dönük kullanım ya da değişiklik yapılmayacaktır. Bu kampanya ile müşterilere cazip bir alışveriş deneyimi sunulacak, farklı bir avantaj sunan Halkbank ve Migros iş birliği müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.Halkbank, Migros Toptan kampanyasının detaylarını duyurarak müşterilerine özel avantajlar sunuyor. Kampanya, sadece Paraf Business, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf ve Paraf Üreten Kadın kartlarıyla yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Paraf Debit, HalkCard, ParafPara ve Parafast kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil olmayacaktır. Halkbank, kampanya hakkındaki tüm bilgileri resmi web sitesi üzerinden paylaşırken, hesabı olmayan müşteriler ise mobil uygulama, çağrı merkezi veya en yakın şubeye giderek hesap açarak kampanyadan yararlanma hakkına sahip olabileceklerdir. Bu kampanya ile Halkbank, müşterilerine özel avantajlar sunarak alışveriş deneyimini daha da cazip hale getirmeyi hedefliyor.