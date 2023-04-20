Migros'tan alışveriş yapanlara müjde! Büyük kampanya duyuruldu: Alışveriş bedavaya gelecek







MİGROS TOPTAN’DA ALIŞVERİŞ YAPANLAR: 30 NİSAN’A KADAR UYGULANACAK KAMPANYA DUYURULDU!







KONUYLA ALAKALI OLARAK YAPILAN DUYURUDA ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

Son dönemde artan maliyetler tuvalet kâğıdı ve ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da etkiledi. Artan maliyetlere inat Migros indirimler yapmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde…Migros Toptan'dan alışveriş yapanlar için büyük kampanya haberi geldi. Kampanya 30 Nisan'a kadar duyurulmuştur. Duyuruda Migros Toptan mağazalarında Paraf POS ile yapılan işlemlere +2 taksit uygulanacağı belirtildi. Halkbank, Migros Toptan'daki güncel kampanyasını internet sitesinde duyurdu. Bu nedenle müşterilere +2 taksit imkanı sunulacaktır.Kampanya, 1 Nisan - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Migrostoptan mağazalarında Paraf POS'ta 500 TL ve üzeri 3 ve 6 taksitli işlemlerde geçerlidir. Kampanya 3 ila 6 taksitli işlemlerde geçerlidir. Kampanyalar isteğe bağlıdır ve fiziki POS üzerinden +2 taksit ile eklenir. Kampanya taksit ve taksit sayısı 8 adet ile sınırlıdır. Kampanyadan yararlanmak için minimum 500 TL ve maksimum 1.000.000 TL harcama yapmanız gerekmektedir. Limiti aşan işlemler bölünebilir ve geri alınabilir. Kampanya limitini aşan işlemler için geçmişe dönük herhangi bir fayda veya değişiklik yapılmayacaktır. Kampanyaya Paraf İş, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf Üretici Kadınlar katıldı. Paraf Debit, Parafast, HalkCard ve ParafPara ile yapılan alışverişler kampanya kapsamında değildir. Herhangi bir promosyondan faydalanmak için seçtiğiniz promosyonu satıcıya bildirmelisiniz.