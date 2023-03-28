Migros'un indirimi hem sahur hem iftar sofralarını şenlendirecek! Kahvaltılıklarda fiyatlar 10 TL, 15 TL, 20 TL! Stoklar bitmeden yetişin







MİGROS RAMAZAN KAMPANYASI







Vatandaşlar son dönemlerde artış gösteren market fiyatları sebebiyle marketlerin kampanyalarını yakından araştırıyor. Peki Migros indiriminde neler var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Büyük marketler Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte kampanya konusunda birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Migros Market tarafından yapılan duyuruya göre 17 Mart ve 5 Nisan tarihleri arasında Money Kart ve Money Bonus kart ile yapılan alışverişlerde belirlenen ürünlerde kampanya olacak. Satın alınan ürün iade edilirse kampanya koşulları kapsamında düşülen fiyat değil ürünün asıl fiyatı ile ilgili iade yapılacak. Sahur Sofralarının Vazgeçilmezleri ismiyle başlatılan kampanya kapsamında Migros Marketlerde birçok farklı kategoride indirim başladı. İndirime giren ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Pınar marka 200 ml orman meyveli kefir 10.95 TL -Pınar marka 200 ml çilekli kefir 10.95 TL -Bağcı marka 200 gram siyah zeytin 14.90 TL -Pınar marka 60 gram aç bitir salam 16.90 TL -Torku marka 50 gram fıstıklı salam 16.90 TL -Torku marka 60 gram dilim salam 16.90 TL -Pınar marka 50 gram aç bitir fıstıklı salam 16.90 TL -Pınar marka 60 gram aç bitir büyük dilim salam 16.90 TL -Torku marka 100 gram üçgen peynir 18.90 TL -Eker marka 500 gram probiyotik yoğurt 18.95 TL -Vivo marka 4'lü yoğurt mayası 19.90 TL -Sek marka 165 gram quark 19.95 TL -Banvit marka 250 gram piliç sucuk 20.50 TL -Sek marka 330 ml kakaolu süt 21.50 TL -Sek marka 330 ml Hindistan cevizli süt 21.50 TL -İçim marka 200 ml yüzde 35 yağlı krema 21.90 TL -İçim marka 1 litre laktozsuz süt 23.90 TL -Pınar marka 1 litre sade kefir 24.90 TL -Andros marka 310 gram reçel çeşitleri 26.90 TL -Teremyağ marka 600 gram margarin 26.90 TL -Pınar marka 750 gram yoğurt 26.90 TL -Pınar marka 70 gram probiyotik yoğurt 26.90 TL -İçim marka 250 gram süzme peynir 28.90 TL -Torku marka 1 litre günlük süt 28.90 TL -Kiri marka 150 gram tam yağlı peynir 28.90 TL -Sek marka 1.2 kilogram kaymaksız yoğurt 42.90 TL -Karadağ marka yeşil zeytin 44.18 TL -Patiswiss marka 380 gram bisküvi 44.90 TL -Patiswiss marka 370 gram bisküvi kreması 44.90 TL -İçim marka 500 gram yarım yağlı süzme peynir 45 TL -Torku marka 500 gram sade tahin helvası 45.90 TL -Polonez marka 150 gram dana jambon 45.90 TL -Torku marka 500 gram kakaolu tahin helvası 45.90 TL -Fora Light marka 430 gram zeytin 45.90 TL -Pınar marka 350 gram beyaz peynir 47.90 TL -Torku marka 400 gram labne peynir 47.90 TL -Sütaş marka 1250 gram kaymaksız yoğurt 47.90 TL -Pınar marka 400 gram labne peynir 47.90 TL -İçim marka 2 kilogram yoğurt 49.90 TL -Pınar marka 430 gram uzun sosis 49.90 TL -Polonez marka 100 gram pastırma 49.90 TL -Tahsildaroğlu marka 200 gram kaşar peyniri 49.90 TL -Tahsildaroğlu 200 gram aromalı kaşar peyniri çeşitleri 49.90 TL -Cem marka yeşil zeytin 51.56 TL -Balparmak marka 7'li propolis ve bal 51.80 TL -Adra marka çizik yeşil zeytin 53.25 TL -Sütaş marka 750 gram süzme yoğurt 53.90 TL -Fitnut marka 360 gram fıstık ezmesi 54.90 TL -Taciroğlu marka 200 gram peynir çeşitleri 54.90 TL -Torku marka 450 gram süzme peynir 54.90 TL -Banvit marka 1 kilogram kokteyl sosis 54.95 TL -Pek Food marka 325 gram pizza 55.92 TL -Pek Food marka 460 gram mozarella peynirli pizza 57.52 TL -Marmarabirlik marka siyah zeytin 57.68 TL -İçim marka 225 gram tereyağı 58.90 TL -Bizim marka 6'lı paket margarin 58.90 TL -Torku marka 2 kilogram tam yağlı yoğurt 59.50 TL -Antebella marka 200 gram Antep fıstığı kreması 59.90 TL -Ariste marka 250 gram sepet peyniri 59.90 TL -Özlem marka 220 gram dana kangal sucuk 59.90 TL -Erşan marka 120 gram dilimli füme et 59.90 TL -Cem marka kırma zeytin 60 TL -Cem marka çizik zeytin 61.50 TL -Nelipide marka 3 adet karışık peynirli pide 61.68 TL -İçim marka 3'lü labne peynir 62.50 TL