Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 11:33

Mika Raun kimdir, kadın mı, erkek mi? Fenomen Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti ve hakkında bilgiler

Sosyal medyada sürekli olarak gündeme gelen Mika Raun'un kim olduğunu merak eden vatandaşlar bu konuda araştırma yapıyor. Mika Raun kimdir, nerelidir ve cinsiyeti nedir gibi sorularınızın cevabı haberimizde...

Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 11:33
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Mika Raun kimdir, kadın mı, erkek mi? Fenomen Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti ve hakkında bilgiler
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Mika Raun'un ilginç bir yaşam hikayesi bulunmakta. Hem ekranlarda yaptıkları hem de yaşam tarzıyla sürekli gündeme gelen Mika Can Raun Instagram'da "mikaraunx" adını kullanmakta. Mika Raun'un şöhretini yakaladığı platform ise TikTok. Mika Raun'un Tiktok'ta 20 milyondan azla takipçisi bulunuyor. İşte Mika Raun'a dair her şey...

Mika Can Raun kimdir?

9 Temmuz 2001 yılında Mika Can Raun, Şanlıurfalı bir anne ve Rum asıllı Büyükadalı bir babanın evladı olarak dünyaya gelmiştir. Sosyal medyayı çok aktif kullanan Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümü okumakta ve şu an 3 sınıf öğrencisidir. Mika Raun şiir yazdığını ve bunların patentini aldığını hatta aruz ölçüsü ile kaleme aldığı şiirleri de bestelediğini açıklamıştır.

Cinsiyeti ne?

Hem giyimi hem de yaşam stiliyle dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran Mika Can Raun erkektir.

Mesleği nedir?

Mika Can Raun'un geçim kaynağı ise sosyal medya. Buradan geçimini sağlamaya devam eden Mika'nın takipçi sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son hali

Mika Can Raun daha önce estetik operasyonlar geçirdiğini duyurmuş ve bu açıklamada şunları ifade etmişti; "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmedi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay". İşte Mika Can Raun'un son hali:

Mika Can Raun son hali!

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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