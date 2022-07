Mika Raun kimdir, kadın mı, erkek mi? Fenomen Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti ve hakkında bilgiler

Mika Can Raun kimdir?

Cinsiyeti ne?

Mesleği nedir?

Son hali

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Mika Raun'un ilginç bir yaşam hikayesi bulunmakta. Hem ekranlarda yaptıkları hem de yaşam tarzıyla sürekli gündeme gelen Mika Can Raun Instagram'da "mikaraunx" adını kullanmakta. Mika Raun'un şöhretini yakaladığı platform ise TikTok. Mika Raun'un Tiktok'ta 20 milyondan azla takipçisi bulunuyor. İşte Mika Raun'a dair her şey...9 Temmuz 2001 yılında Mika Can Raun, Şanlıurfalı bir anne ve Rum asıllı Büyükadalı bir babanın evladı olarak dünyaya gelmiştir. Sosyal medyayı çok aktif kullanan Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümü okumakta ve şu an 3 sınıf öğrencisidir. Mika Raun şiir yazdığını ve bunların patentini aldığını hatta aruz ölçüsü ile kaleme aldığı şiirleri de bestelediğini açıklamıştır.Hem giyimi hem de yaşam stiliyle dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran Mika Can Raun erkektir.Mika Can Raun'un geçim kaynağı ise sosyal medya. Buradan geçimini sağlamaya devam eden Mika'nın takipçi sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.Mika Can Raun daha önce estetik operasyonlar geçirdiğini duyurmuş ve bu açıklamada şunları ifade etmişti; "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmedi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay". İşte Mika Can Raun'un son hali: