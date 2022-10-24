Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti ne?







Mika Can Raun neden gözaltına alındı?







Mika Raun kimdir, kadın mı erkek mi?

Sosyal medyada çektiği videolarla üne kavuşan Mika Raun, son videosu ile karakolluk oldu. Ünlendikten sonra cinsiyet değiştiren ve bambaşka bir görüntüye kavuşan fenomen, çektiği video nedeniyle gözaltına alındı.Sosyal medya paylaşımlarına eleştirilerin odağı olan Mika Raun kullanıcı isimli fenomen, son videosunda 100 TL banknotu tuvalete attı üzerine de sifon çekti. Birçok medya kanalında yayılan görüntüler sonrasında ofis ekipleri harekete geçti ve genç fenomeni gözaltına aldı.Mika Raun 9 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul'daki doğmuştur. Sosyal medya paylaşımları sayesinde ünlenen fenomen, annesinin küçük yaşlarda Şanlıurfa'dan geldiğini babasının da Büyükadalı olduğu biliniyor. Fenomen olduğu ilk dönemlerde komik hareketleriyle dikkat çekip takipçi sayısını artırdıktan sonra bir dizi estetik operasyon geçirdi. Göğüslerine silikon yaptırdıktan sonra da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve artık hayatına bir kadın olarak devam ediyor.Mika Raun aynı zamanda Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı bölümünde eğitimine devam etmektedir. 21 yaşındaki ünlü fenomenin gözaltına alınma haberi ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Mika Raun hakkında ne karar verileceği ise merak konusu oldu.