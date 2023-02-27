Milan, Galatasaray’dan Lucas Torreira’yı transfer etmek istiyor













Cimbom'un yıldızına Milan kancası!

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında iddialı bir şekilde ilerleyen Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde oynadığı oyunla büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı.Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den 6 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Lucas Torreira geldiği günden bu yana taraftarların sevgilisi haline gelmiş ve Teknik Direktör Okan Buruk’un da vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 21 karşılaşmada süre alan Lucas Torreira savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyarken, 1 asistlik de bir katkı sağlamıştı. Bir süredir Lucas Torreira’yı takip eden Milan yetkililerinin sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalacağı iddia edildi. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için İtalyan ekibinin 15 Milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı konuşuluyor.