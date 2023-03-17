Milan Torreira için Galatasaray’ın kapısını çalacak













Cimbom yıldızından bir servet kazanabilir

Spor Toto Süper Lig’deki şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Galatasaray’da bazı isimler performansıyla adını ön plana çıkarmayı başardı.Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den 6 Milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray’a imza atan Lucas Torreira, performansıyla Avrupa’dan birçok kulübün radarına takılmayı başardı.Lucas Torreira, bu sezon sakatlık problemleri yaşadığı dönem dışında sarı kırmızılı formayla toplamda 22 karşılaşmada süre alırken, 1 asistlik katkı yaptı ve savunma yönünde ortaya koyduğu oyunla birlikte Teknik Direktör Okan Buruk’un gözüne girmeyi başardı. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Torreira’yı sezon başından bu yana mercek altına alan İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın transfer için kararlı olduğu ortaya çıktı. Milanlı yetkililer Galatasaray’ın kapısını Torreira için çalmaya hazırlanırken, bonservis ücreti olarak da yaklaşık olarak 15 Milyon Euro’luk bir ücret ayırdıkları iddia edildi.