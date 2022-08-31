YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:32

Milas'ta Diaspor Taşı Ele Geçirildi - Muğla

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:32
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Milas'ta Diaspor Taşı Ele Geçirildi - Muğla


Muğla'nın Milas ilçesindeki bir evde çıkarılması izne tabi olan değerli taş statüsündeki Diaspor taşı elde edildi.



Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği ekipleri yapılan ihbar ile tespit eden bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler yapılan aramada çıkarılması izne tabi olan değerli taşlar statüsünde bulunan Diaspor ve benzeri değerli taşlar elde edildi. Olayla ilgili olarak İ.B. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.





Diaspor taşı nedir?


Diaspor madeni zultanit ismiyle de bilinen bir doğal taştır. Genellikle ışığa göre rengi değişen bu taş, pembeden yeşile doğru değişen renklerde değişkenlik göstermekte. Dünyada yeni keşfedilen ve oldukça rağbet edilen diaspor, Muğla'nın Milas ilçesinde özellikle Sodra Dağı civarında bulunuyor. Kazma ve kürekle çok nazik bir şekilde çıkarılmaya çalışılan diaspor taşı yaygın biçimde takı olarak kullanılıyor.

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Haber Editörü
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